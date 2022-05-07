李家超將成港特首 分析：較林鄭月娥更臣服北京

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（中央社記者陳沛冰台北7日電）香港特首選舉明天投票，唯一候選人李家超篤定當選。綜合學者分析，未來北京會更直接主導香港施政，李家超將比林鄭月娥更臣服於北京的指示，香港領導班子可能會有更多武官。

李家超在警隊工作超過30年，2017年晉升為保安局局長，2021年獲委任為政務司司長，將成為首位警隊出身的香港特首。

學者分析，他能成為下屆特首，其中一個原因是處理2019年「反送中」運動的手法十分強硬，符合未來北京需要一名強硬的特首治港。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強接受中央社電訪表示，李家超當選香港特首後，相信整體政府高層人事任命會出現更多武進文退的現象，未來政務司司長及更多政策局長可能由武官出任。

他說，武官較傳統政務官更講求忠誠、紀律及執行，在新時代下北京多次強調對香港有全面管治權，未來更加傾向直接解決香港政治、經濟及民生等方面的深層矛盾，因即便中國國家領導人反覆提及這些問題，過去10多年甚至20年歷任特首也無法解決。

蔡子強表示，相信北京會逐步為香港未來發展，提出自己的方案，如香港如何配合大灣區開發等，令北京更傾向尋覓忠誠度高的執行者。

但他強調，當官員太過強調執行指示，講求速度和效率，是否能考慮社會不同意見，以及市民有沒有管道反映意見，成為一大問題。

以往社會不同聲音可以透過公民團體、媒體或泛民主派議員在議會表達，但這3方面在過去一、兩年被大幅削弱，對政府施政缺乏制衡；當政府施政出現偏差時，對社會的衝擊就更大。

他舉例，大約2年前北京發生的強拆風波，華北推動發展潔淨能源及天然氣，甚至最近上海抗疫封城超過1個月，中國官員都是快速執行政策，但欠缺周詳考慮及低估當中的難度，因而引發不少問題。

香港過去數十年是國際金融中心，是中國與西方融匯交流的一個重要窗口，但港區國安法實施後，加上過去2年多COVID-19疫情下推行嚴格的防控措施，嚇跑外資。

英國「金融時報」（Financial Times）最近報道，亞太區總部位於香港的法興銀行，已與新加坡政府達成協議，允許法興安排至少10多名香港銀行家遷至新加坡。

李家超在政綱中提及，鞏固香港金融中心的地位，但蔡子強說，中美由雙方合作進入兩國爭雄年代，中國開始強大，威脅到美國全球霸主地位，過去數年雙方開係變得相當對立和緊張，在俄烏戰爭及疫情後，這種對立和緊張進一步加劇，中美之間的矛盾已變成結構性問題。

在這形勢下，香港容易變成中美的磨心，甚至是雙方角力的棋子。香港要在這對立中繼續作為中西方融匯的窗口，難度愈來愈高，要維持國際金融中心地位，也愈來愈困難。

他說，例如抗疫也令香港處於中西方的矛盾之中，「應跟隨北京的『動態清零』還是西方的『與病毒共存』，令本來是醫學及科學問題，也變成政治忠誠的問題」。

香港中國問題專家劉銳紹接受中央社電訪表示：「李家超肯定會比林鄭月娥更臣服於北京指示。」

他指出，未來香港施政由北京主導，「北京管理香港的程度，較林鄭月娥在位時更直接」，特首由以往的北京代理人角色，變成「絕對執行者」。

劉銳紹表示，任何人做特首只會按北京當下的治港政策行事，而中國政治的隨意性很高，很多事情都可以特事特辦。

他說，在落實北京治港政策的過程中，執行者往往是「上有所好，下必甚焉」，即從一個「緊」的角度去理解，實行時較北京的想法更狹窄，因為這樣才不會出錯。

劉銳紹表示，在這些因素下，李家超會更加緊貼北京的方針，如基本法23條立法必定從嚴從緊。

劉銳紹表示，未來香港繼續處於中美及中外關係的夾縫之中，經濟發展面對相當大的挑戰。香港金融政策的不穩定性，資金流通會否受到限制等，都令外資感到擔心。

他說，李家超在政綱中提到要沿襲現階段政府的「北部都會區」及「明日大嶼」計畫等，關鍵仍在於未來政府的財政能力。

香港第6屆特首選舉明天舉行，李家超當選沒有懸念。

李家超宣布參選時指出，其中一個施政理念是「以結果為目標」。他之後曾表示，如果當選，為基本法第23條立法將是工作重點。

他出席選舉答問大會，被問到港區國安法實施後，本港是否有條件重啟政改、推動普選，他強調政改不會是第6屆政府的優先項目。

他在答問大會中強調，「香港已經擁有新聞自由」，不過，不久前資深傳媒人區家麟被警務處國安處以涉嫌「串謀發布煽動刊物」罪拘捕。（編輯：曹宇帆）1110507