李家超將出任香港特首 學者：估推基本法23條立法

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（中央社記者李雅雯台北9日電）下一屆香港特首將由前政務司長李家超出任。學者推估，李家超警察出身，治理手腕強硬，預料他任內將推動、完成基本法第23條立法。

中華港澳之友協會9日上午舉辦「香港特首選舉後的台港新情勢」座談會，多名專家、學者與會交流意見。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正剖析，香港現在的時空背景和2003年第一次推動基本法第23條立法完全不同，推估李家超就任後，將會技巧性地運用資源讓立法作業往前推進。

黃介正說，從非常悲觀的角度來看，香港有可能在一國兩制名存實亡下逐漸走向「一國一制」，這就取決於李家超能否承受（來自北京的）壓力，擴大和香港人民對話；倘若新任特首可以穩住，讓香港人民保有一國兩制，擁有發言權，使北京介入管控較少，這是較為樂觀的發展方向。

中華港澳之友協會榮譽會長、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，觀察未來5年任期，推估李家超會在期間完成基本法第23條立法。

張五岳指出，反送中事件後，香港社會亟需修補裂痕和撫平民心，另外還有貧富差距懸殊、住房等問題需要解決，這會是新任特首必須解決的社會經濟面考驗。

他認為，香港在經濟面上長期是「國際的香港」，倘若傾倒政治面，未能維持其經濟在國際社會上的角色，是否導致香港特首和北京政治上的一致性有所改變，這部分有待關注和觀察。（編輯：邱國強）1110509