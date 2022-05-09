李家超將出任香港特首 分析：維穩優先經濟退位

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（中央社記者李雅雯台北9日電）下一屆香港特首將由前政務司長李家超出任，學者分析，李家超出身警界，其出任特首意味著維穩優先、經濟成長目標退居次位，香港隨其上任將正式步入警察國家。

中華港澳之友協會9日上午舉辦「香港特首選舉後的台港新情勢」座談會，多名專家、學者與會交流意見。

中央大學通識教育中心助理教授吳峻鋕表示，香港行政長官選舉結束，中國官媒立刻發文章提到貫徹愛國者治港等方向，對於中共總書記習近平來說，香港落實牢固統治可視作一項政績。這次香港特首選舉是新制後第一次選舉，也是香港政治「澳門化」的展現。

李家超出身警界，外界視其為「武官」。吳峻鋕認為，李家超出任香港特首的使命將落在維穩，從其先前發布的政綱內容多是維持現狀或延續前幾任特首，未見特別新意亮點，顯見政策並非重點，重要的是其可以貫徹北京指令。

吳峻鋕指出，從近年香港情勢到香港特首選舉，北京對於香港緊掐力道加大，究竟一國兩制是否仍存在，香港人民在這般體制下能否有自己的聲音，都將是個問號。評估未來香港發展，將是社會維穩第一、警察國家威權實現，加速香港內地化，經濟發展退居次位。

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台灣師範大學政治學研究所教授范世平說，從前香港特首梁振英到現任特首林鄭月娥，李家超皆有政府要職，他可說是中共一路提拔起來；現在的香港最需要的是經濟專長帶領，卻找了警察出身的武官，因為維穩才是要務。香港公務員系統有其制度，警察轉從政當上特首，恐難讓公務員心服，也難讓一般市民接受。

范世平說，香港確實地步入警察國家，擺明就是「不搞經濟了」，政治管控在李家超就任後愈加趨嚴可以預期，愈管愈多的情況下，外商外資將撤出，香港金融繁景將不復過往。（編輯：呂佳蓉）1110509