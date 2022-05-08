歐盟：李家超當選香港新特首 違反民主規範

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（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）外交政策負責人今天表示，警隊出身、曾任香港保安局局長的李家超，被欽點為香港新特首，違反了民主規範。

64歲的李家超負責監督對香港民主運動的鎮壓，他今天被擁護北京人士所組成的選舉委員會推選為香港行政長官（特首）。受到美國制裁的李家超，是北京支持的唯一候選人，接替即將卸任的林鄭月娥。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell Fontelles）在一份聲明中表示：「歐盟對這種違反民主原則和政治多元化的行為感到遺憾，並視這次選擇過程為瓦解『一國兩制』原則的又一步。」

聲明稱：「歐盟非常重視按照『基本法』和國際承諾，維護香港高度自治及尊重人權和基本自由，包括媒體自由、民主原則和法治。」

「歐盟呼籲中國和香港當局遵守其國家和國際承諾，特別是以普選方式選出行政長官和立法會成員的最終目標。」

在香港經歷數年政治動蕩和令人疲憊的疫情控制後，李家超出任特首，是這個城市的最高職位首次由安全官員擔任。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110508