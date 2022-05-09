李家超會林鄭談政府架構重組 下午續訪4駐港機構

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）香港候任特首李家超今早與現任特首林鄭月娥會面，雙方談及政府架構重組事宜、防疫工作走向與香港主權移交25週年活動。李家超今天還將拜訪司法、立法機關，以及中央4個駐港機構。

據香港電台、香港01報導，林鄭月娥今天上午在特首辦會見李家超，兩人在會後一起見記者。

林鄭月娥說，昨天的選舉是自去年中央指導及大力支持下，完善特區選舉制度的首輪三場選舉的最後一場，在這次選舉成功舉行後，按照「基本法」下「愛國者治港」的政治體制已圓滿建立，「對香港未來發展至為重要。」

林鄭月娥說，這屆政府餘下不到2個月，但仍有大量工作要做，其中一項重要工作是與下屆政府順利交接。這屆政府會為李家超領導的第六屆政府提供一切所需協助，包含政府重組工作，會在最快時間內完成相關程序；當局亦會繼續穩控疫情，為日後與中國大陸通關創造必要條件，讓社會盡快回復常態，「市民開開心心參加特區成立25週年活動」。

李家超表示，他感謝林鄭月娥針對架構重組方面作了詳細分析及計劃，雙方針對當中的細節交換意見。

他也透露，今天稍晚會到司法及立法會機關作禮節性拜訪，分別與終審法院首席法官張舉能及立法會主席梁君彥會面。下午會禮節性拜訪4個中央駐港機構，包括中聯辦、駐港國安公署、外交部駐港特派員公署、以及駐港部隊。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1110509