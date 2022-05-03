香港再度大幅放寬防疫限制 社會漸復常

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（中央社記者張謙香港3日電）由於疫情趨緩，香港行政長官林鄭月娥今天宣布第二階段放寬防疫限制，包括延長餐廳及各類場所的經營時間，令經濟民生逐漸恢復正常。

林鄭月娥上午公布了相關決定，並表示這是因為疫情受控及回應社會的強烈訴求。

各項放寬措施自19日起生效，但當中3項措施提前於本週四（5日）起實施，包括餐廳每桌由現有的4人增至8人。

此外，5日起，多類康樂體育場所包括泳池、沙灘、水上活動中心和水上樂園將會重開；市民在戶外運動或在郊野公園不用戴口罩。

自19日起，酒吧、浴室、夜店、卡拉OK和郵輪重開，酒吧可以經營至凌晨2時，但最多4人一桌。

其他放寬措施還有：餐廳晚間最後經營時間由目前的10時延長至午夜12時；宴會人數上限也由20人增至120人；電影院人數上限由目前占總容納人數的5成增到8成半，觀眾可以飲食。

大概半個月前，港府曾宣布首階段放寬措施，當時首先允許餐廳晚間恢復供應內用，以及讓電影院及美容院等各類場所重開，但不包括酒吧和卡拉OK等。

香港昨天新增283例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案，另有5人離世。整體而言，本地疫情近期持續呈現下降之勢。

除了對內放寬，港府稍早前也放寬海外旅客及航班來港的限制，包括解除對部分國家的禁飛令，又取消外遊警示制度，並容許非香港居民從海外搭機來港。（編輯：周慧盈）1110503