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第5波疫情漸緩 香港大幅放寬防疫限制

2022/4/14 12:17
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（中央社記者張謙香港14日電）由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5波疫情漸趨緩和，香港當局將會大幅度放寬防疫限制，這些措施將自21日起實施，讓港人逐步恢復正常生活。

行政長官林鄭月娥14日上午率同衛生官員在記者會上公布相關放寬安排，這些措施將自21日起實施，包括：

一、容許食店恢復晚上供應內食，時間至晚上10時，每桌最多4人。

二、容許各類處所重開，包括運動場、健身室、美容院、電影院、主題公園、圖書館和宗教場所等，但人數不能超過可容納量的一半。

三、取消跨家庭聚會限制。

四、放寬公眾地方的限聚令，聚集人數由2人增至4人。

五、恢復本地旅遊，人數不得超過30人，但如果導遊及遊客已接種疫苗，且出發前自我檢測呈陰性，人數可放寬至100人。

據公布，酒吧不在這次放寬之列，晚上仍要關閉。

林鄭月娥及相關官員表示，市民已有抗疫疲勞，由於疫情漸緩，在平衡市民和經濟的需要之下，因此有必要逐步放寬限制。

今天公布的只是首階段放寬，如果疫情沒有反彈，當局將會公布第2階段放寬措施。

官員指出，明天起香港將有一連4天復活節假期，大量市民外出的話，有可能令疫情上升，因此，希望市民在假期間注意防疫，以及繼續接種疫苗。

自1月初起，本地爆發第5波COVID-19疫情，累計導致超過百萬人染疫及接近9000人死亡。

為此，當局採取兩年來最嚴格的防疫措施，包括禁止食店晚上供應內食、關閉電影院等各類處所、禁止跨家庭聚會等。

第5波疫情於3月進入高峰，後逐漸趨緩，單日確診病例數由先前的數萬例下降至1000多例，香港當局為此決定放寬限制，而林鄭月娥早前已率先預告相關決定。（編輯：李雅雯）1110414

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