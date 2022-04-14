疫情燒不停 高雄再增2員警確診

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）全國COVID-19疫情延燒，高雄市今天再有2名員警確診，一名女警身體不適就醫快篩陽性後確診，另日前有員警確診的派出所全員採檢後再增1人染疫。

據了解，左營警一名女警13日出現打噴嚏、流鼻水症狀，原以為是一般感冒，但因自己是員警、又有小孩，因此就診時謹慎要求醫生快篩，發現陽性，再PCR後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

針對女警染疫，左營分局第一時間通知同大樓工作同仁採檢，並進行環境清消。分局也調度警力無縫接軌支援相關勤、業務，另設置機動派出所受理報案及處理事故，由各派出所配合支援轄區各項巡邏、守望工作，勤務不間斷，並配合衛生局辦理疫調及防疫工作。

此外，高雄市政府警察局三民二分局鼎金派出所日前也有員警確診，分局立刻啟動全員快篩、鼎金所全PCR，早上確定結果鼎金所1名員警也確診，全分局目前共有鼎金所3人確診。

三民二分局表示，勤務運作由分局調派警力支援因應，目前均正常運作。（編輯：謝雅竹）1110414