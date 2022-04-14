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疫情27/300

台大宿舍、農化系傳確診 校方疫調了解狀況中

2022/4/14 11:42（4/14 12:48 更新）
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台灣大學近日接連傳出有職員、住宿生與農化系學生確診。圖為台灣大學校門。（中央社檔案照片）
台灣大學近日接連傳出有職員、住宿生與農化系學生確診。圖為台灣大學校門。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北14日電）台大7日證實有2名職員確診，這兩天接連傳出住宿生、農化系學生確診。台大校方今天表示，正了解狀況並進行疫調中。

台灣大學7日指出，清明連假期間及4月6日陸續接獲通知，教務處註冊組有2名職員先後感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），註冊組其他人員改為居家辦公。

臉書台大學生交流板昨晚傳出，男生宿舍疑似出現2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，可能會於今天安排快篩；也有網友提到，BOT宿舍疑似也傳出1名確診。

另外，台大農業化學系今天也傳出有4名學生確診，疑似是與畢業校友聚會，而4名疑似被傳染的學生中，有3人是住宿生。

台大校方今天上午接受中央社記者訪問，對於是否有確診案例，以及清消、改採線上課程等問題，僅低調表示，正在瞭解狀況並進行疫調中。（編輯：陳清芳）1110414

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