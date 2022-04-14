停課標準調整 全教產籲提供12歲以下學童快篩

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（中央社記者陳至中台北14日電）教育部12日宣布新的COVID-19疫情停課標準，外界擔心國小學童未打疫苗，承受較大風險。全國教育產業總工會今天呼籲，政府應提供公費快篩給12歲以下學童，減輕家長負擔。

中小學停課標準原本是1校有2班師生確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），全校停課。教育部12日宣布新的標準，改為有1/3以上班級或10班以上停課，才全校停課。

上述標準引起質疑聲浪，例如雲林縣長張麗善就認為，12歲以下國小及幼兒園學童未打疫苗，承受風險太大，不願跟進中央的新標準。教育部長潘文忠則強調會組成「暫停實體課程實施應變小組」，個別縣市或學校如有特殊考量，可透過應變小組討論。

全國教育產業總工會（全教產）今天發出新聞稿，認為12歲以下兒童完全沒有打疫苗，且易有日常衛生習慣不佳、自制力不足等狀況，一旦確診，傳染速度恐無法控制。

全教產理事長林碩杰接受中央社電訪指出，12歲以下學生不能打疫苗是政府政策，並非學生或家長的決定，目前只能透過快篩，把疫情拒於校門外。呼籲政府全額補助快篩費用，減輕家長的負擔。

林碩杰並指出，教育部去年以1名學生新台幣100元設算經費給縣市、學校購買防疫物資，包括快篩試劑、用餐隔板、備用口罩、消毒酒精等。很多學校早已用光經費，必須靠縣市另外補貼，甚至是家長會自行募款。

林碩杰表示，中央流行疫情指揮中心應評估疫苗效力、副作用，提供12歲以下學童適合的疫苗。如果還是不開放，就應考慮提供公費快篩。中央社記者詢問教育部，截至上午11時20分為止，尚未取得回應。（編輯：陳政偉）1110414