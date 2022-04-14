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疫情24/300

行政院增至5確診 新個案曾赴立院公聽會

2022/4/14 11:58（4/14 15:06 更新）
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行政院11日起連續3天進行院內篩檢，13日再度驗出一名聯絡人確診，且曾出席立法院教育及文化委員會舉辦的公聽會，立法院14日加強環境清消。中央社記者郭日曉攝 111年4月14日
行政院11日起連續3天進行院內篩檢，13日再度驗出一名聯絡人確診，且曾出席立法院教育及文化委員會舉辦的公聽會，立法院14日加強環境清消。中央社記者郭日曉攝 111年4月14日
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（中央社記者賴于榛台北14日電）行政院發言人羅秉成今天表示，經昨天院內篩檢，新增1名職員確診，累積共5人確診。這名確診職員昨天上午曾出席立法院舉辦的公聽會，下午回到行政院院區。

行政院11日起連續3天進行院內篩檢，羅秉成今天主持行政院會後記者會時宣布，昨天院內篩檢再度驗出1名職員陽性確診，其昨天上午曾出席立法院舉辦的公聽會，下午回到行政院院區後進行PCR，今天確診。

羅秉成說，政院上午獲得其確診通知後，秘書長李孟諺便致電通知立法院秘書長林志嘉，也啟動政院自主應變防疫機制，請這名職員的密切接觸者再次採檢，且立即居家隔離，間接接觸者則是採取自我健康監測或是居家辦公，相關疫調正由衛生單位進行中。

他表示，3天以來，行政院內篩檢站共採檢678人PCR，快篩283人，累積共5人確診；正在居家隔離的副院長沈榮津、副秘書長何佩珊健康狀況都良好。（編輯：翟思嘉）1110414

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