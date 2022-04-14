行政院聯絡人確診 立院清消教育文化委員會換場地

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立法院指出，行政院一名國會聯絡人確診COVID-19，13日曾參加立法院教育及文化委員會會議，立法院14日已對群賢樓101會議室進行清潔消毒，後續仍請與足跡有關的院內單位，做好自主健康監測，如有發燒、感冒等不適症狀，請速就醫並勿進入院區。中央社記者郭日曉攝 111年4月14日

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）立法院教文會召委林奕華今天說，一名行政院聯絡人確診，昨天曾出席教文會公聽會。立法院緊急清消群賢樓，原訂今天在群賢樓舉行的教文會更換場地，改到9樓大會議室舉行文化部專案報告。

教育及文化委員會召集委員、國民黨立委林奕華今天表示，確實是因為行政院國會聯絡人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此立法院安排改變開會場地。林奕華認為立院人來人往，希望趕快訂立相關標準作業程序（SOP）流程。

林奕華強調，目前傳出的行政院確診者跟一般部會的聯絡人不同，但希望可以有一個SOP，像她有一個助理距離這名聯絡人比較近，她已請助理自行檢測，希望指引和SOP可以再更清楚一點。（編輯：張雅淨）1110414