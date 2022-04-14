本土確診數屢創新高 逾6成企業擬重啟居家辦公

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（中央社記者梁珮綺台北14日電）人力銀行今天公布調查顯示，因應近期本土疫情升溫，63.3%企業有重啟居家辦公的計畫，調查也發現，50.3%曾實施過在家上班的企業，評估員工在家工作效率較低，最需要克服的問題是工作進度即時回報、維持顧客服務品質等。

本土確診案例屢創新高，yes123求職網今天公布「疫情年職場甘苦談調查」，發現63.3%企業有實施或重啟居家辦公的計畫。

由於COVID-19疫情爆發已長達2年，根據調查，有58.1%企業從前年至今，已實施過居家辦公，當中高達50.3%的業者評估員工在家上班的工作效率較公司低，38.1%認為與在公司上班差不多，僅有11.6%認為比在公司高。

不管是否實施過居家辦公，企業認為，若要讓員工在家上班，目前最需克服5項難題，第一，工作進度的即時回報與掌握；第二，客戶服務品質與業務推廣的維持；第三，公務訊息處理是否令員工生活與工作界線模糊；第四，缺乏團隊合作或腦力激盪的機會；第五，視訊會議的效率與溝通訊息落差。

調查也顯示，高達63%的民眾有過在家上班經驗，當中有41.6%覺得「與在公司上班差不多」，36.2%覺得「比在公司上班低」，22.2%覺得「比在公司上班高」。

進一步了解員工對於在家上班的優缺點，有50.4%的民眾認同省下通勤成本與交通時間，33.6%認為增加睡眠與休息時間、32%認為工作時間安排彈性；缺點方面，40.2%認為在家工作時，容易因家人或寵物干擾而分心，37%認為工作與生活界線模糊，35.4%認為伙食費與水電費增加。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，防疫時間屬於非常時期，勞資雙方都要互信與體諒，如工作與生活的界線，雙方務必拿捏分寸，避免引發爭議。

此外，調查發現從前年至今，受疫情衝擊而減少每月總所得者高達80.2%，平均每月曾經減少新台幣1萬2158元，由於薪資減少，60.3%的人透露負債壓力增加。

調查也指出，有66.8%企業原考慮今年加薪，但隨著本土確診案例屢創新高，有25.6%的業者考慮縮小加薪調幅，32.2%業者考慮取消。

楊宗斌表示，年初時企業多看好今年經濟有望「有感復甦」，期待下半年邊境解封，但疫情反覆，近期國內疫情再度升溫，資方恐擔心營運前景，對徵才或調薪規劃轉趨謹慎，預計會滾動式調整。

「疫情年職場甘苦談調查」以網路問卷進行抽樣調查，期間為3月30日至4月7日，調查對象為「目前有正職工作」的會員，有效問卷共1210份，男性615份、女性595份，信心水準為95%，誤差值為正負2.82%，企業有效問卷共976份，信心水準為95%，誤差值為正負3.14%。（編輯：郭無患）1110414