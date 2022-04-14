徵用快篩試劑用健保卡登記購買 方式參考口罩實名制

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（中央社記者賴于榛台北14日電）行政院長蘇貞昌今天宣布今天起徵用快篩試劑，目標每月4000萬劑。衛福部表示，待快篩試劑數量準備足夠後，將參考「口罩實名制」作法，讓民眾採健保卡登記，在一定時間內以平實價格取得快篩試劑。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及防疫新模式」，行政院發言人羅秉成主持院會後記者會時轉述，蘇貞昌聽取報告後裁示指出，國際疫情嚴峻，近一週本土確診數也有上升現象，但未呈指數型成長，99.6%以上確診者都是無症狀或是輕症。

蘇貞昌說，現階段防疫就是要正常生活、積極防疫、穩健開放，建立更具韌性的新台灣防疫模式，兼顧經濟與生計，確診上升雖無可避免，但政府會視疫情發展，隨時調整防疫策略，確保疫情可控。

他也宣布，為因應民眾需求，提供量足價穩的快篩試劑，今天起啟動徵用快篩試劑，感謝國軍將投入人力協助台灣快篩試劑生產作業，另，政府也已向國外業者訂購大量快篩試劑，希望能達到每月4000萬劑的目標。

為強化民眾自主防疫提升疫調效率，蘇貞昌呼籲，民眾踴躍下載台灣社交距離APP，並協助長者安裝。

他也提醒，各部會周邊若有確診個案，請相關首長參照指揮中心規範，及早做因應準備。

另外，各界關注快篩試劑徵用後價格為何，衛福部疾管署署長周志浩出席行政院會後記者會時表示，快篩試劑調整後的價格會在適當時機宣布。

周志浩也說，政府將在快篩試劑國內生產量和進口量都準備好之後，參考「口罩實名制」作法，以健保卡登記的方式，讓民眾在一定時間內，以平實價格取得快篩試劑。（編輯：黃國倫）1110414