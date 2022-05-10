林鄭月娥：李家超須儘快就政府架構重組提意見

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（中央社記者張謙香港10日電）香港行政長官（特首）林鄭月娥今天呼籲候任特首李家超儘快就政府架構重組提出意見，因為時間緊逼。

林鄭月娥今早主持行政會議前向媒體說，他已經與李家超展開交接工作，其中重組政府架構方案仍以3司15局為藍本，但要先了解李家超對方案有沒有意見。

她說，由於時間緊逼，希望他儘快提出看法。

李家超8日當選特首後向媒體說，當前主要工作是組成新一屆特區政府的管治班子；李家超率領的新一屆特區政府將於7月1日就任，目前所餘時間不多。

目前香港約有18萬公務員，特首是最高決策者，部門由高至下有司、局、處級等，局級單位分由3個司級單位管轄，制定各項政策，局長由特首委任，屬於政治任命。

按照林鄭月娥的建議，新增的決策局包括文化體育旅遊局；民政事務局的文化、藝術及體育工作和商務及經濟發展局的電影、創意產業及旅遊事務工作將併入文化體育旅遊局。

此外，現有運輸及房屋局將分拆成為兩個政策局，重組後的房屋局主要處理房屋政策，新設的運輸及物流局負責運輸事務。

目前外界比較關注李家超選用甚麼人出任政務司司長，以及財政司司長陳茂波和律政司司長鄭若驊會否留任。

政務司司長名義上是香港18萬公務員之首，責任重大。

2019年中香港爆發「反送中」運動後，一些親北京評論員批評當時政府各部門首長大都保持緘默，沒有全力支持特首應對挑戰，只有警隊及保安局站在最前線，全力配合北京方面提出的「止暴制亂」的工作。

也因此，在運動結束後，時任警務處處長鄧炳強獲提升為保安局局長；時任保安局局長李家超獲提升為政務司司長，進而成為特首。（編輯：陳沛冰）1110510