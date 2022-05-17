香港特首信天主教 談陳日君被捕稱無涉個人感情

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（中央社記者張謙香港17日電）信奉天主教的香港行政長官林鄭月娥今天說，執法部門拘捕天主教香港教區榮退樞機主教陳日君是依法行政，當中不存在個人感情。

林鄭月娥早上出席行政會議前，記者問她關於陳日君被捕，作為天主教徒有何感受。

她說，香港是法治社會，所有人不論年齡、性別、職業、背景、宗教，只要涉嫌違法，執法部門都會採取行動，過程中不會顧及相關人士的背景或職業。

她說，相關部門執法最重要就是依據法律規定，以及掌握甚麼證據，而案件最終要由律政司獨立決定是否起訴，即使起訴，也要由司法機關獨立裁決。

香港警方國家安全處上週先後拘捕了「612人道支援基金」5名前信託人，當中包括陳日君、藝人何韻詩、前立法會議員吳靄儀和何秀蘭，以及嶺南大學文化研究系前客座副教授許寶強。

警方指陳日君等人涉嫌違反港區國安法，串謀勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全。

天主教香港教區曾發表聲明表示，極度關注陳日君的情況及安全，也迫切為他祈禱。

另據網媒香港01於3日報導，林鄭月娥是天主教徒，她當年參選特首時曾在閉門場合提過：「我是天主教徒，蒙受神的感召參選。」（編輯：曹宇帆）1110517