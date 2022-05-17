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香港單日新增328人染疫 當局放寬防疫限制

2022/5/17 17:38
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（中央社記者張謙香港17日電）香港官方今天通報新增328例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案，疫情趨穩，當局為此預定於19日進一度放寬市民的社交距離限制。

相關衛生官員在記者會上公布，新增確診案中有39例為境外移入；目前本地疫情保持平穩，每天確診案例數在200、300例左右。

此外，過去一天沒有確診者死亡。

隨著疫情趨穩，行政長官林鄭月娥今早公布實施第二階段放寬防疫措施限制，19日起生效，具體如下：

一、浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、「麻將天九」耍樂處所和郵輪重開；酒吧晚上可營業並經營至凌晨2時，每桌最多4人，可容納最多75%容量的顧客。

二、早已復業的一般食店的經營時間由晚上10時延長至午夜12時，每桌維持最多8人。

三、宴會人數上限由現時的20人增至120人。

四、戲院、表演場地、博物館、活動場所、宗教處所等處所的人數限制，提升為處所容納量上限的85%，戲院容許飲食。

五、室內體育處所、健身中心內運動可不戴口罩。（編輯：李雅雯）1110517

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