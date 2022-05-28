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防地下組織 林鄭月娥：下屆政府需提高國安意識

2022/5/28 18:42
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（中央社台北28日電）香港行政長官林鄭月娥今天表示，港區國安法實施後香港仍面對不少挑戰，尤其是圍堵中國的外部勢力不斷冒起，鼓吹恐怖主義的地下組織仍蠢蠢欲動，希望下屆政府進一步提高國安意識。

據香港電台及商業電台報導，林鄭月娥28日出席「香港國安法」法律論壇時作出上述表示。

林鄭月娥表示，香港在維護國家安全工作上仍屬初階，必須認清目前形勢依然「嚴峻複雜」，在港區國安法實施後，仍然面對不少挑戰，尤其是外圍政治局勢波動，圍堵中國的外部勢力不斷冒起，「本地激進滋事份子甚至鼓吹恐怖主義的地下組織仍然會蠢蠢欲動」。

她希望下屆政府應進一步提高政治意識、國安意識、大局觀及不畏鬥爭的精神。

出席同一場合的中國外交部駐港特派員公署特派員劉光源則稱，以往有外部勢力干預香港事務，為香港反中亂港勢力撐腰打氣，利用香港從事危害中國國家安全的活動。港區國安法實施後，反中亂港勢力受到沉重打擊，外部干預勢力在香港的據點被拔除。

據香港01報導，林鄭月娥今天出席另一場合，被問到中國國家領導人會否來港出席7月1日香港回歸25週年紀念活動時，她沒有回應。

華爾街日報26日引述消息表示，已兩年多沒外訪的中國國家主席習近平，來港出席香港回歸25周年紀念活動的行程，可能壓縮至只有7月1日當天，若香港再爆發COVID-19疫情，可能不會成行。

報導也引述消息稱，習近平仍未確認行程。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110528

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