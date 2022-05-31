港特首：6月底未必再放寬防疫限制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港31日電）香港行政長官林鄭月娥今天說，當局未必按照規畫於6月底實施第三階段放寬防疫限制。

她早上向媒體表示，最近本地有酒吧出現疫情傳播群組，因此，當局未必會如期於6月底實施第三階放寬社交距離措施。

香港1月初爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第五波疫情後，當局實施歷來最嚴格的防疫限制，包括勒令所有娛樂場所關門，餐廳晚上不能提供內用。

隨著疫情趨緩，當局分階段放寬防疫限制，首階段是容許餐廳晚上提供內用，但經營時間和每桌人數都有限制。

約兩週前，當局宣布實施第二階段放寬措施，主要是放寬餐廳可以經營至深夜12時及每桌可坐8人。

與此同時，各娛樂場所也在第二階段的放寬措施名單中；當局同時放寬海外旅客來港，但需要遵守防疫規定。

按照規畫，當局預定於6月底考慮實施第三階段放寬措施，但要視乎疫情而定。

隨著疫情趨緩，本地有很強烈的聲音要求當局實施第三階段放寬措施，包括建議海外旅客抵港後的檢疫時間減少至7日或改為居家隔離。

也有人建議當局撤銷對餐廳及各娛樂場所的營業時間和人數限制。（編輯：唐佩君）1110531