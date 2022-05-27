港特首：偏離一國兩制 修例風波帶來災難後果

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（中央社記者張謙香港27日電）香港行政長官（特首）林鄭月娥今天說，2019年發生的修例風波，令人深刻及沉痛地體會到，任何偏離「一國兩制」初心的行為，必定會帶來災難性後果。

官方香港電台報導，林鄭月娥早上在律政司舉辦的基本法法律論壇上致辭時，作出上述表示。

她說，過去5年，香港歷經回歸以來最嚴峻的挑戰，國家安全受到威脅，香港前途岌岌可危，一國的根基和底線受到衝擊。

林月娥表示，面對如此局面，她作為行政長官，比任何時候都更能體會「沒有國哪有家」，更堅定相信唯有根據中國憲法及基本法辦事，倚靠北京中央維護國家安全，才能確保香港的繁榮穩定。

2019年初，港府向立法會提交修訂逃犯條例草案，為與台灣、中國大陸和澳門互相遣送逃犯立下法律依據，但此舉受到泛民主派反對；泛民陣營擔心，當局將會依此遣送港人到中國大陸受審。

同年6月，「反送中」運動爆發，期間示威者與警方不斷爆發暴力衝突，香港陷入政治危機。

在香港社會逐步恢復穩定後，北京方面推出港區國安法，又改變選舉模式，嚴格落實「愛國者治港」原則。（編輯：陳沛冰）1110527