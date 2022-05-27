更多編輯台推薦新聞：
擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀
生活

擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
林鄭月娥
新聞專題
林鄭月娥2/140

港特首：偏離一國兩制 修例風波帶來災難後果

2022/5/27 11:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港27日電）香港行政長官（特首）林鄭月娥今天說，2019年發生的修例風波，令人深刻及沉痛地體會到，任何偏離「一國兩制」初心的行為，必定會帶來災難性後果。

官方香港電台報導，林鄭月娥早上在律政司舉辦的基本法法律論壇上致辭時，作出上述表示。

她說，過去5年，香港歷經回歸以來最嚴峻的挑戰，國家安全受到威脅，香港前途岌岌可危，一國的根基和底線受到衝擊。

林月娥表示，面對如此局面，她作為行政長官，比任何時候都更能體會「沒有國哪有家」，更堅定相信唯有根據中國憲法及基本法辦事，倚靠北京中央維護國家安全，才能確保香港的繁榮穩定。

2019年初，港府向立法會提交修訂逃犯條例草案，為與台灣、中國大陸和澳門互相遣送逃犯立下法律依據，但此舉受到泛民主派反對；泛民陣營擔心，當局將會依此遣送港人到中國大陸受審。

同年6月，「反送中」運動爆發，期間示威者與警方不斷爆發暴力衝突，香港陷入政治危機。

在香港社會逐步恢復穩定後，北京方面推出港區國安法，又改變選舉模式，嚴格落實「愛國者治港」原則。（編輯：陳沛冰）1110527

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀