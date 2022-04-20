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YouTube遵守美國制裁措施 終止李家超競選頻道

2022/4/20 17:12（4/20 17:46 更新）
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影音網站YouTube為遵守美國針對香港特首候選人李家超（圖）所祭出的制裁措施，終止他的競選頻道。（中新社）
影音網站YouTube為遵守美國針對香港特首候選人李家超（圖）所祭出的制裁措施，終止他的競選頻道。（中新社）
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（中央社香港20日綜合外電報導）影音網站YouTube已經終止香港行政長官（特首）選舉唯一候選人李家超的競選頻道，原因是必須遵守美國針對李家超所祭出的制裁措施。

美國網路巨擘谷歌公司（Google Inc.）營運的影音網站YouTube今天稍早罕見關閉了李家超的競選頻道，限制中國當局支持的李家超公開分享他會晤不同領域人士相關影片的權限。

針對「南華早報」（South China Morning Post）的詢問，谷歌發言人回應說：「谷歌遵守適用的美國制裁法律，並根據服務條款執行相關政策。」

他還說：「我們經過審查後遵循這些政策，終止YouTube頻道Johnlee2022。」但沒有具體說明原因。

李家超的競選辦公室表示，仍在了解這件事。

截至今天，李家超的臉書（Facebook）競選專頁依然順利運作。

從2020年以來，李家超和至少10多位參與實施北京當局所通過「港區國安法」的前任和現任香港官員一同受到美國制裁。港區國安法禁止分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力的行為。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110420

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