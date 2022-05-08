李家超當選香港特首得票率99.16% 林鄭月娥祝賀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

第6屆香港行政長官（特首）選舉8日舉行，前政務司司長李家超一如預期當選，圖為李家超（左）當選後與妻子在台上向嘉賓揮手。中央社記者張謙香港攝 111年5月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港8日電）第6屆香港行政長官（特首）選舉今天中午結束，前政務司司長李家超一如預期當選特首。

選舉早上在灣仔會議展覽中心舉行，共有1428名選舉委員會委員（選委）投票，投票率為97.74%，部分選委因為防疫及生病等原因沒有投票。

按照選舉規定，特首由全體1500名選委以一人一票方式選出；投票選委中， 李家超 李家超小檔案 1957年生

香港特區行政長官參選人

學歷：九龍華仁書院畢

經歷：

1977 港警見習督察

1997 總警司

2010 警務處副處長

2017 保安局長

2021 政務司長（香港首位警察出身政務司長） 看更多 關閉 獲得1416張支持票，8票不支持，得票率為99.16%，超越歷屆特首當選人。

現任行政長官林鄭月娥發表聲明，祝賀李家超當選，並將於今天稍後向北京中央政府提交選舉結果報告。

她說，本屆政府將會與候任特首做好交接，並會全力為新一屆政府就任提供一切協助。（編輯：呂佳蓉）1110508