香港下屆特首選出 陸委會籲：停止傷害自由人權

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（中央社台北8日電）第6屆香港行政長官（特首）選舉結束，前政務司長李家超當選。陸委會今天對此表示，呼籲新一屆香港特首多傾聽和回應民意，尊重港人追求民主的權利，停止傷害香港自由人權。

陸委會8日下午對於香港行政長官選舉結果發出兩點聲明。一是呼籲新一屆香港特首應多傾聽和回應民意，尊重港人追求民主的權利，停止傷害香港自由人權。

二是政府均秉持互惠原則，長期以來以人民福祉為優先，推動台港關係發展。未來也將秉持一貫立場，持續推動台港各領域有序交流。

香港行政長官選舉8日舉行，選舉在灣仔會議展覽中心舉行，共1428名選舉委員會委員（選委）投票，唯一候選人李家超取得1416張支持票、8張不支持票，有4張選票未填劃，得票率99.16%，成為第一位警界出身的香港特首。

據選舉委員會官網，中國全國人民代表大會在2021年3月11日公布新制，選舉委員會由1200人增加至1500人，來自5個界別，各個界別為300人。由於部分選委身分多於一個界別，這次選舉實際選委人數只有1461人。（編輯：李雅雯/邱國強）1110508