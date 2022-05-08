香港社民連抗議特首小圈子選舉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

第6屆香港行政長官（特首）選舉8日舉行，泛民主派組織社會民主連線成員早上遊行前往投票地點會議展覽中心，要求由港人一人一票選出特首。（社民連提供）中央社記者張謙傳真 111年5月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港8日電）第6屆香港行政長官（特首）選舉今天舉行，泛民主派組織社會民主連線多名成員遊行，抗議這是「小圈子」選舉，要求特首及立法會議員由港人一人一票選出。

選舉8日早在灣仔會議展覽中心舉行，社民連3名成員在投票前遊行至會展中心，批評這是小圈子選舉，但他們在靠近會展中心時被警員截查，未能接近。

社民連主席陳寶瑩向媒體表示，特首選舉只有一名候選人是香港可悲的事，是一次大倒退。

她說，清楚知道即使遊行也不會發生任何作用，但社會不應「鴉雀無聲」，適當時候應該有人和團體站出來表達意見，以對公民社會作出鼓勵和支持。

社民連重申泛民陣營歷來的「雙普選」訴求，即特首和立法會議員由港人一人一票選出，以及在未實行「雙普選」前，不應為基本法第23條立法。（編輯：李雅雯）1110508