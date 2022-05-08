李家超當選特首 分析：香港實現二次回歸

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（中央社台北8日電）北京欽定且唯一參選的李家超今天當選香港特首。海外分析人士直指，李家超的當選實現了香港的「二次回歸」，也將是對北京最唯命是從的特首。他的任期內，基本法第23條立法將是施政要務。

美國之音（VOA）中文網報導，旅美時事評論員程翔表示，香港在中國修改香港選制後首次舉行的這場特首選舉，最顯著的意義是香港的選舉制度被徹底弱化。

程翔指出，觀察這場特首選舉，香港終於在1997年主權轉移中國25年後，以中國本地的同額選舉模式，實現了中共總書記習近平智囊鄭永年所主張、從主權到統治權的「二次回歸」。這代表李家超這名新任香港特首，未來將是完完全全按照中央的意圖管理香港，對北京唯命是從。

報導提到，有分析人士認為，香港在歷經大規模抗爭及疫情一度失控後，北京急需的是一個聽話、能貫徹中央指令的代理人，而不是積極向中央爭取權益的港人代表。這種情勢，讓李家超缺乏從政經歷的劣勢，反而成了優勢。

而中共今年底將舉行20大，需要穩定的環境，也是北京選擇警界出身的李家超的重要原因。而他的施政方向，最重要的就是維護香港的穩定。

國家政策研究基金會國安組特約研究員李華球分析，未來北京賦予李家超最急迫的任務，是防範香港的民主聲浪在20大前死灰復燃，並確保一個「聽話與安靜的香港社會」。且種種跡象顯示，李家超已將「高度維穩」與「防範外力介入」列為施政重心。

根據報導，由於李家超4月14日受訪時已表態，任內將優先推動香港基本法第23條立法。加上香港保安局長鄧炳強更早前透露，草案將於今年底前提交立法會審議，香港各界預料，李家超任內除將嚴格執行「港區國安法」，並推動各級學校的愛國教育外，先前被港人擋下的基本法第23條，恐將重啟立法程序。

在其他方面，李家超的另一個施政主軸「提升香港的競爭力」也受到議論。但報導指出，李家超認定的「競爭力」，恐來自遵循北京規劃讓香港經濟融入「粵港澳大灣區」，而非延續香港作為國際社會所推崇的資訊自由、金融開放的國際金融中心。

程翔認為，除了外匯兌換等金融自由度，國際金融中心的條件還須搭配資訊流通、言論自由，才能打造透明的營商環境。但在中國壓力下，國安考慮已高於經濟利益，他懷疑李家超有能力扭轉這一治理結構。

前香港浸會大學新聞系助理教授杜耀明認為，李家超領導下的港府缺乏應對外部風險的信心，終將使他在政策上持續靠攏北京，經濟面上將加大對「粵港澳大灣區」的依存度，恐將喪失香港的獨特性。未來，許多不滿新特首的港人恐怕只能用腳投票，選擇離開。（編輯：邱國強）1110508