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香港特首選舉
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香港特首選舉5/35

李家超當選香港特首 首要工作組成治港班子

2022/5/8 15:37（5/8 20:01 更新）
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第6屆香港行政長官（特首）選舉8日舉行，前政務司司長李家超一如預期當選，圖為李家超（左）當選後與妻子在台上向嘉賓揮手。中央社記者張謙香港攝 111年5月8日
第6屆香港行政長官（特首）選舉8日舉行，前政務司司長李家超一如預期當選，圖為李家超（左）當選後與妻子在台上向嘉賓揮手。中央社記者張謙香港攝 111年5月8日
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（中央社記者張謙香港8日電）香港前政務司司長李家超今天當選行政長官（特首）後表示，目前首要工作是組成治港班子。

他在當選後向媒體說，從現在到7月1日上任不足兩個月，時間緊迫，他會立即展開工作，但對組班有信心，因為香港不缺人才。

他說，在「愛國者治港」原則下，很多熱心的人都願意貢獻社會，有信心找到有經驗及能力的人服務香港。

在記者會上，他發表當選宣言，強調要維護中國國家主權、安全及發展利益。

他說，香港必須堅持落實「一國兩制」，「港人治港」、高度自治方針，未來5年是香港進入「由治及興」的關鍵時刻，特首要向北京中央負責，也要向特區政府負責，他會堅定承擔責任，引領大家向前邁進。

李家超並說，為基本法第23條立法是香港的憲制責任，將會適時推進相關工作。

23條要求港府立法禁止涉及國家安全的罪行，包括煽動國家分裂、本地團體接受外國資助，以及從事間諜活動等，但港府至今沒有立法禁止。

港區國安法只落實訂定了23條部分罪行，其餘交由港府自行立法處理。

在記者會上，李家超重申，上任後會優先處理香港的房屋問題；本地房屋不足一直為市民詬病，也是政府感到頭痛的最大難題。

歷屆特首的首要任務都是要解決房屋問題，但這個問題至今未能解決，以致房價一直居高不下。

第6屆特首選舉早上在會議展覽中心舉行，負責選出特首的1500名選舉委員會委員中，有1428人投票，李家超獲得1416張支持票，8張不支持票，得票率為99.16%。（編輯：呂佳蓉）1110508

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