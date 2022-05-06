李家超重申當選特首後 施政以結果為目標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港6日電）香港行政長官選舉2日後舉行，唯一候選人李家超上週公布參選政綱後，今天又舉行造勢大會；他重申，一旦當選，施政以結果為目標，並會建立「會做事、能做事」的政府。

造勢大會下午在灣仔會議展覽中心舉行，有千多名社會各界人士出席，個別人士上台表達對支持李家超參選的看法，包括前警務處處長鄧竟成、乒乓球運動員杜凱琹、香港大學深圳醫院院長盧寵茂，以及李家超的一名印度族裔朋友。

李家超在台上致辭時重申，一旦當選，施政是以結果為目標，他會要求主要官員直接介入處理問題，也會帶給香港一個「會做事、做成事」的政府。

他又重申其參選的4大政綱，包括訂定青年政策及發展藍圖，讓青年可以「上流（往上爬）」，以及鞏固香港的國際大都會地位等。

李家超上週公布參選政綱，分為4大部分，包括強化政府治理能力、提供更多安居之所、全面提升競爭實力、建立共融社會。

在強化政府治理能力方面，他說，新政府需要進一步革新、優化治理能力，打造忠誠、高效、貼地的施政團隊。

在建立共融社會方面，重點之一是創造青年向上爬升的機會，為青年提供更多不同類型和高質量的職業培訓，以及積極吸納青年加入各類政府法定機構等。

2019年中香港爆發「反送中」運動，大批市民上街遊行，抗議政府修定「逃犯條例」，其後演變成為一場政治運動，有人提出「港獨」主張。

這場運動不單令社會撕裂，更有大批年輕人被捕入獄，因此，輿論一直十分關注政府如何修補與青年人的關係。

「反送中」爆發時，李家超是保安局局長，對運動採取強硬立場，也因此與青年人關係不佳。他參選特首後，在政綱中重點提到青年政策，日前並說很願意協助因反修例被囚獲釋後的青年人。

第6屆特首選舉將於5月8日舉行，李家超是唯一參選人，並獲得786名選舉委員會委員提名。

根據香港立法會通過的完善選舉制度，負責選出特首的選委由原先的1200人增至1500人，參選人獲得過半數選委投票支持才能當選。

換言之，751票是當選門檻，而李家超的提名票已超越此數，如無意外，他篤定出任下屆特首。（編輯：陳沛冰）110506