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香港特首選舉
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香港特首選舉1/26

港特首選舉 李家超成唯一參選人

2022/4/15 11:46（4/15 11:50 更新）
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前政務司司長李家超成為香港特首唯一參選人，大局已定。（中新社）
前政務司司長李家超成為香港特首唯一參選人，大局已定。（中新社）
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（中央社記者張謙香港15日電）雖然香港行政長官（特首）選舉的提名期尚未結束，但前政務司司長李家超已提前成為唯一參選人，大局已定。

本屆特首選舉自3日起接受提名，16日截止，提名期只剩下今、明兩天。由於香港今天起一連4天放復活節假，所有公務部門休假，昨天是提交提名表格的最後期限。

負責接受提名表格的選舉事務處昨天已公告，由於今、明兩天為公眾假期，因此提交提名表格的限期為14日下午5時之前。

公告並表示，選舉主任、法官楊家雄在限期前只接獲一份提名表格，即候選人李家超的表格。換言之，李家超提前成為本屆特首選舉唯一參選人。

按照程序，候選人資格審查委員會將在提名期結束後7天內在憲報刊登公告，上載獲有效提名的候選人的姓名，以及提名候選人的選舉委員會委員的姓名。

李家超13日向選舉主任提交了參選特首的提名票，合共786張，已超過當選門檻751票，如無意外，他篤定成為第6屆特首。

特首選舉預定於5月8日舉行，由1500名選委會委員以一人一票選出，參選人獲得過半數選委投票才能當選。

按照新的選舉模式，特首參選人必須獲得最少188名選委提名，他們必須來自選委會5個界別，每個界別不少於15人。（編輯：陳沛冰）1110415

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