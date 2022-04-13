李家超報名參選香港特首 提名票高於當選門檻

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香港前政務司司長李家超13日向選舉主任提交參選行政長官（特首）的提名票，合共786張，已超過當選門檻751票。（中新社）

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（中央社記者張謙香港13日電）香港前政務司司長李家超今天向選舉主任提交參選行政長官（特首）的提名票，合共786張，已超過當選門檻751票。

李家超早上在參選團隊成員陪同下向選舉主任遞交提名票；他說，感謝選舉委員會（選委會）委員的支持，將會盡快草擬參選政綱。

下屆特首選舉將於5月8日舉行，現任特首林鄭月娥早前宣布棄選後，李家超宣布參選。

按照新的選舉模式，特首參選人必須獲得最少188名選委提名，他們必須來自選委會5個界別，每個界別不少於15人。

按照香港立法會通過的完善選舉制度，負責選出特首的選委會委員已由原先的1200人增至1500人，參選人獲得過半數選委投票支持才能當選。

換言之，751票是當選門檻。

本屆特首選舉自3日起接受提名，至16日截止，迄今只有李家超取得足夠提名票並報名參選。

各界相信，本屆特首選舉只有李家超一人參選，以目前情況看，如無意外，他篤定出任下屆特首。

對於北京方面如此「安排」，外界普遍認為，這與香港近數年出現的政治動盪有關。

中國全國港澳研究會副會長劉兆佳早前曾說，如果只有一人參選香港特首，那是北京中央不想特首選舉影響香港愛國陣營的團結，以及避免讓敵對勢力有機可乘。

對於北京方面最後支持李家超作為特首參選人，各方看法基本一致，就是李家超面對「反送中」及「港獨」問題，態度堅決，完全落實北京方面的相關政策，是北京方面可信任的人。

而北京方面挑選他出選特首，也說明維護中國國家安全仍將是北京方面處理香港問題的重點，由警務出身的李家超主導香港事務，可以延續此前的政策。（編輯：陳沛冰）1110413