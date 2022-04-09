李家超參選香港特首 稱出於對國家忠誠[影]

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（中央社台北9日電）香港前政務司司長李家超今天正式宣布參加下屆香港特首選舉。他表示，參選是「出於對國家的忠誠」，並提出當選後的施政3大方向：以結果為目標、加強香港競爭力及奠定香港發展基石。

李家超9日下午召開網路直播記者會表示，今年是香港回歸25週年，未來5年是香港由治及興的關鍵時刻，他參選是出於對國家的忠誠、對香港的熱愛及對香港市民負責。

李家超提出若當選後的3大施政方向，包括以結果為目標解決不同問題、全面提升香港競爭力、奠定發展香港穩固基石。

李家超又提到，會在「愛國者治港」原則下多與市民互動，制定政策，與市民分享香港發展的「紅利」。特首要維護香港整體利益，建立忠誠擔當的政府，守住法治基石。

他回應記者提問時表示，作為特首，忠誠是基本條件，及必須要愛國，但其他事情也一定要做好。

有記者提問參選前有沒有與北京中央官員接觸，有指他是北京中央欽點。李家超回應稱，作為香港官員與中央不同機構溝通，有利香港利益，又說自己過去與中央溝通都是解釋香港實際情況，以香港實際利益為依歸，指中央非常考慮香港意見。自己也樂見有其他人參選。

對於有評論指他長期在保安系統內工作，不熟悉金融民生議題，李家超稱，「只有上帝才會懂得所有事情」，作為特首不是要自己處理所有工作，也沒有可能。若他當選，會邀請不同界別的人才加入政府。

對於自己與政商界人脈不深，李家超則稱，自己沒有任何包袱，不會偏重某一方面，處事更公平公正。

有記者問到他在2019年「反送中」運動後被形容為「強硬派」，李家超表示，處事要視乎所需的方法及實際情況，2019年出現「港獨」及外部勢力入侵攻擊政權的嚴重行為，必須要用適當及有效的方法處理。面對其他問題會用不同手段，要確保對事情有正確判斷及所涉及的對象。

有記者問到他如何評價現任特首林鄭月娥，李家超表示，自己離開政府，不應評價政府工作，強調政府每一名成員也努力工作。

官方香港電台今天報導，為李家超助選的全國人大常委譚耀宗表示，目標是希望李家超可取得約1/3的選委提名，即約500張提名票，並高票當選。

他表示，按要求，候選人最少要取得188張提名票，競選辦公室現在正策劃接觸選委，由於疫情關係，可能主要透過電話或網上聯絡。

譚耀宗說，正在收集各方面意見來撰寫政綱，李家超一直在政府工作，可以選擇合適並能夠和自己拍檔的人選，作為當選後管治團隊，並向中央建議委任。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110409