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香港特首選舉
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香港特首選舉2/23

李家超請辭獲准 已組班底參選香港特首

2022/4/8 11:17（4/8 11:22 更新）
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香港政務司司長李家超已組成競選班底，準備參選行政長官（特首）。（中新社）
香港政務司司長李家超已組成競選班底，準備參選行政長官（特首）。（中新社）
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（中央社記者張謙香港8日電）香港政務司司長李家超請辭一事已獲北京方面批准，他已組成競選班底，準備參選行政長官（特首）。

港府今天公布，中國國務院按照基本法的有關規定及香港特首林鄭月娥的建議，決定免去李家超的政務司司長職務。

李家超前天（6日）向林鄭月娥請辭，並說一旦請辭獲准，準備參選下屆特首。

另外，綜合本地媒體的報導，李家超已組成競選班底，其競選辦公室主任是中國港區全國人大常委譚耀宗，競選辦副主任是前政制及內地事務局局長譚志源。

李家超競選班底的其他核心成員有團結香港基金高級副總裁黃元山，以及曾任多屆特首選舉公關顧問的黃麗君。

據報導，李家超競選班底的核心人物過去也曾協助梁振英和林鄭月娥參選特首。

外界相信李家超將會很快正式宣布參選特首，同時公布競選活動政綱。

此前有消息指出，李家超將是本屆特首選舉唯一參選人，如無意外，他篤定當選。（編輯：周慧盈）1110408

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