林鄭月娥棄選連任香港特首 梁振英後第2人

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（中央社記者張謙香港7日電）香港第6屆行政長官（特首）選舉大局底定，現任特首林鄭月娥棄選連任，政務司司長李家超預料將成為唯一參選人，似乎篤定當選。

林鄭月娥完成首個5年任期即告卸任，情況與前任特首梁振英一樣。兩人另一個相似的地方，都是以家庭為由宣布棄選連任。

林鄭月娥幾天前表示，去年3月，她已向北京中央表達了放棄連任的意願，背後唯一考慮是家庭。對於這樣的解釋，香港不少人是半信半疑，更多人願意相信，其棄選是因為民望低所致。

2017年初，林鄭月娥以政務司司長身分宣布參選特首，接替以「家庭理由」而棄選連任的梁振英。當時香港剛經歷「占中」運動，社會撕裂，梁振英成為泛民主派攻擊的對象，在立法會以各種方式抵制政府撥款議案，成為梁振英施政的重大障礙。

在這種氛圍下，林鄭月娥以「好打得」的形象臨危受命，取代梁振英出任特首，而她當選後曾說，將會致力修補社會的撕裂。

林鄭月娥當年以「好打得」的形象臨危受命，取代梁振英（圖）出任香港特首。（中新社）

但她上任後，更大的風浪卻在後頭。

2019年初，港人陳同佳向警方承認在台灣殺害了同行港人女友，港府為了把他送台受查，提出修訂逃犯條例，但港人對此深感憂慮，怕被遣送中國大陸。

同年中，泛民陣營以「反送中」之名發起連串示威活動，後來演變成為大規模衝突，持續超過半年，期間林鄭月娥成為泛民攻擊目標，「反送中」早期提出的5大訴求之一，就是要求她下台。

當時坊間不少輿論認為，林鄭月娥將會步上董建華後塵，因為觸發及處理政治危機不當而「被要求下台」。不過，2019年12月中，林鄭月娥到北京述職時，卻獲得中國國家主席習近平的讚揚和肯定。

當時習近平說，即將過去的一年，是香港回歸以來局面最為嚴峻複雜的一年，但林鄭月娥在面對各種困難和壓力之下，堅守「一國兩制」原則底線，依法施政，恪盡職守，做了大量艱苦工作。

他說，對於林鄭月娥在香港非常時期顯示出的勇氣和擔當，北京中央充分肯定。

在習近平的充分肯定下，林鄭月娥其後逐步落實北京方面因應香港局勢所推出的強硬措施，比如落實港區國安法，以及改變選舉模式，以落實「愛國愛港」的治港原則。

去年底，當林鄭月娥再次到北京述職時，習近平同樣表示，北京中央充分肯定林鄭月娥和特別行政區政府過去一年的工作。

在林鄭月娥到北京述職前，「反送中」已經結束，不再威脅香港的穩定。與此同時，香港也逐漸從第4波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情脫困，此前已有幾個月沒有出現本土確診病例數。

當時香港除了受防疫措施困擾外，局勢大致平穩，坊間也沒有再討論林鄭月娥下台的問題。

去年底林鄭月娥到北京述職前，曾發表了年度施政報告，提出「北部都會區」發展藍圖，計劃把新界北部發展成為宜居、宜業、宜遊的都會區，開拓更多可供居住和產業發展的土地。

北京方面一直認為，香港住屋困難、住屋環境差，這是導致香港民心不穩的重要原因之一。因此，林鄭月娥的報告獲得北京方面高度讚揚。

在報告發表後，中國國務院港澳事務辦公室在其官方網站刊登了一則自問自答的新聞稿，指施政報告立足當前，謀劃長遠，致力於解決香港深層次矛盾和問題，體現了擔當作為的精神，受到社會輿論廣泛好評。

翻查資料，港澳辦過去少有點評香港特首的施政報告，當中包括林鄭月娥的報告。

當時港澳辦此舉引起了外界對北京支持林鄭月娥連任的遐想；也有分析指出，發展新界北部是一項龐大及長遠的施政，既然由林鄭月娥提出，就有可能由她完成。

客觀而言，直到去年底，儘管當時林鄭月娥的民望自「反送中」以來沒有拉升，但她從北京述職回港後，外界還是有人相信她會參選連任，至少不敢肯定她會棄選。

今年1月初，香港爆發COVID-19第5波疫情，且是近兩年來最嚴重的一次，這一波疫情目前已導致超過120萬人確診及8000多人死亡。

突如其來的嚴峻疫情令港府一時難以應對，無論人手和資源都匱乏，除了求助於北京中央之外，也只能採取更嚴格的防疫措施，但如此一來，經濟民生進一步受打擊，市民開始對防疫顯得疲累、失去耐性，浮現「與病毒共存」的想法。

這一波疫情來龔，林鄭月娥成為眾矢之的，民望跌至谷底，反對其連任的聲音不在話下。

本月4日，林鄭月娥終於宣布棄選連任。一些分析認為，也許直到去年底，她參選連任的機會還是有的，但第5波疫情令其民望下跌，北京方面支持其連任，恐怕大大忤逆民意。

因此，無論對與否，有人認為，第5波疫情是促使林鄭月娥最終棄選的關鍵因素。

香港回歸25年來，首任特首董建華在第二任中途請辭，空缺由曾蔭權補上，其後曾蔭權參加補選，續任5年，後來的梁振英和林鄭月娥各只出任一屆，至今沒有一人可以順利完成兩屆共10年任期。

如果李家超順利當選特首的話，未知他能否打破這個香港特首的宿命。（編輯：李雅雯）1110407