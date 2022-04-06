李家超可望出任香港特首 警隊出身作風強硬

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（中央社記者張謙香港6日電）香港行政長官（特首）選舉近日突然轉趨明朗，現任特首林鄭月娥棄選後，政務司司長李家超今天宣布計畫參選特首，預料將成為唯一參選人，可望成為首位警隊出身的香港特首。

李家超今天稍早向林鄭月娥請辭，傍晚隨即召開記者會，宣布計畫參選；北京中央駐港聯絡辦公室今早也向個別選舉委員會委員透露，本屆只有一人參選特首。

如無意外，李家超出任第6任特首的局勢已定。

李家超生於1957年，祖籍廣東番禺，今年65歲。中學就讀名校九龍華仁書院，其後獲香港大學錄取，但因為家庭原因而放棄入讀。

1977年，李家超投考香港警隊，成為見習督察（最低階警官）。1997年，他晉升為總警司。在任期間，曾經駐守偵緝及情報等多個部門，也曾負責處理毒品及幫派事宜，擁有豐富偵緝經驗。

翻查資料，李家超曾參與偵破1998年惡名昭彰的綁匪張子強案。

2002年，李家超從警隊被借調到更高層級的保安局工作，翌年他獲警務處保送至英國倫敦的皇家防衛學院進修，同年回港，晉升為警務處助理處長，出任西九龍總區指揮官。

2010年3月，李家超晉升為警務處副處長，原定於2014年退休，但2012年又獲委任為保安局副局長。

2017年6月，李家超晉升保安局局長，成為主要問責官員，也是香港歷史上首位警察出身的保安局局長。

2021年6月23日，他進一步獲委任為政務司司長，統領香港超過17萬名公務員，地位僅次於特首，也成為香港史上首位警察出身的政務司司長。

李家超擔任公務員超過40年，大部分時間在警隊及保安局工作。近10年來，他先後參與處理泛民主派於2014年發起的「占中」運動，以及2019年的「反送中」運動。

在處理這兩場民主運動中，李家超的態度和手法十分強硬，在「反送中」之後，他被泛民人士視為港府中極為鷹派的人物，為泛民方面敵視。

2019年11月，李家超接受北京中央電視台專訪時，一再引述中國國家主席習近平的說法，強調當前香港最緊迫的任務是「止暴制亂」及恢復社會秩序。

在港區國安法實施約一年後，他也曾向媒體揚言，政府會終生追捕在「反送中」犯案而逃往海外的人。

有人認為，李家超因此獲得北京方面青睞；在北京中央眼中，當香港面對暴亂時，在眾多港府高層官員中，只有少數幾人能夠貫徹執行「止暴制亂」方針。

在「反送中」之後，李家超和警務處處長鄧炳強獲得提升，前者任政務司司長，後者任保安局局長，外界普遍認為，這是北京方面對他們處理「反送中」的犒賞，也是北京方面可信任的官員。

對於李家超在警隊期間的為人作風，其一位舊下屬今天向中央社記者這樣說：「處事謹慎沉靜、不向惡勢力低頭、做人圓滑。」

不過，從一開始，西方社會就有人質疑港府起用李家超為政務司司長，擔心香港將會進入「警治時代」，這種負面情緒會否延續下去，且看李家超當選特首後如何化解。（編輯：楊昇儒）1110406