更多編輯台推薦新聞：
陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡
一週大事

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
香港特首選舉
新聞專題
香港特首選舉2/11

涉特首人選 港媒：李家超林鄭月娥曾會北京高官

2022/4/3 22:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）綜合港媒報導，香港政務司長李家超頗有可能參選下任香港特首選舉；而現任特首林鄭月娥今天則表態「適當時候會公布個人意向」；而兩人都曾於1日前往深圳會見北京中央高層，原因不明。

下任香港特區行政長官選舉今天起進入提名期，預定5月8日投票。相關消息則在今天接連由港媒爆出，引起外界揣測。

香港01報導，據可靠消息人士透露，林鄭月娥與有意角逐下任香港特區行政長官的李家超，1日都曾前往深圳會見北京中央高層，引起揣測。但兩人是一同前往，還是同一天先後前往，目前未能確定。

星島日報稍早則報導，李家超及香港財政司長陳茂波這兩人中將有一人參選特首，而「極可能是」李家超。但除李家超外，可能還會有另一人參選。此外，立場極度親北京的前香港特首梁振英，則會出任特首選舉委員會總召集人。

香港01報導指出，港府1日上午9時30分突然宣布，指林鄭月娥行程有調動，防疫記者會須暫停一天，當天林鄭月娥就前往深圳與中國國務院港澳辦主任夏寶龍會面，會中提及特首選舉、疫情及中央援港措施。

報導提到，據最新接獲消息指出，李家超1日也前往深圳與北京高層會面。而他的確有意參選香港特首，但現階段不會作出任何評論。

綜合港媒報導，林鄭月娥今天上午在防疫記者會上表示，她在「適當時候」會公布個人意向，「但此刻並不是適當時候，請大家再等一等」。

李家超現年64歲，1977年加入港警，1997年出任總警司，2003年晉升警務處助理處長，2007年擔任警務處高級助理處長，2010年再晉升警務處副處長。2012年轉任保安局副局長，2017年升任保安局長，2021年6月轉任政務司長。（編輯：邱國強）1110403

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀