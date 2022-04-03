涉特首人選 港媒：李家超林鄭月娥曾會北京高官

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（中央社台北3日電）綜合港媒報導，香港政務司長李家超頗有可能參選下任香港特首選舉；而現任特首林鄭月娥今天則表態「適當時候會公布個人意向」；而兩人都曾於1日前往深圳會見北京中央高層，原因不明。

下任香港特區行政長官選舉今天起進入提名期，預定5月8日投票。相關消息則在今天接連由港媒爆出，引起外界揣測。

香港01報導，據可靠消息人士透露，林鄭月娥與有意角逐下任香港特區行政長官的李家超，1日都曾前往深圳會見北京中央高層，引起揣測。但兩人是一同前往，還是同一天先後前往，目前未能確定。

星島日報稍早則報導，李家超及香港財政司長陳茂波這兩人中將有一人參選特首，而「極可能是」李家超。但除李家超外，可能還會有另一人參選。此外，立場極度親北京的前香港特首梁振英，則會出任特首選舉委員會總召集人。

香港01報導指出，港府1日上午9時30分突然宣布，指林鄭月娥行程有調動，防疫記者會須暫停一天，當天林鄭月娥就前往深圳與中國國務院港澳辦主任夏寶龍會面，會中提及特首選舉、疫情及中央援港措施。

報導提到，據最新接獲消息指出，李家超1日也前往深圳與北京高層會面。而他的確有意參選香港特首，但現階段不會作出任何評論。

綜合港媒報導，林鄭月娥今天上午在防疫記者會上表示，她在「適當時候」會公布個人意向，「但此刻並不是適當時候，請大家再等一等」。

李家超現年64歲，1977年加入港警，1997年出任總警司，2003年晉升警務處助理處長，2007年擔任警務處高級助理處長，2010年再晉升警務處副處長。2012年轉任保安局副局長，2017年升任保安局長，2021年6月轉任政務司長。（編輯：邱國強）1110403