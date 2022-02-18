香港延後特首選舉 港澳辦：中央充分理解和支持

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（中央社台北18日電）香港政府今晚以疫情嚴峻為由，宣布特首選舉延後至5月8日舉行，中國國務院港澳事務辦公室隨後發表聲明稱此舉十分必要，合理合法，「中央政府充分理解和支持」。

香港特首林鄭月娥今晚6時30分召開記者會宣布，因為疫情嚴峻，原定3月27日舉行的特首選舉，延後至5月8日，以便政府集中力量處理疫情。

林鄭月娥稱，這個決定符合中國國家主席習近平重要指示精神：把盡快穩控疫情作為當前「壓倒一切」的任務。她並表示，「已向中央報告並得到同意」。

記者會後，港澳務辦微信公眾號隨即發表聲明稱，港府依法決定延後第六任行政長官選舉，體現了對香港市民的生命安全、身體健康高度負責的態度和採取一切必要措施儘快穩控疫情的決心，十分必要，合理合法，「中央政府充分理解和支持」。

聲明表示，習近平心繫香港同胞安全與健康，非常關心香港抗疫工作。面對嚴峻疫情，香港行政長官根據「全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定」的規定和「緊急情況規例條例」，會同行政會議決定延後行政長官選舉。這一決定體現了生命至上、人民至上的理念，有利於港府團結帶領社會各界集中精力防疫抗疫，全力保障市民生命安全和身體健康，切實維護社會大局穩定；有利於第六任行政長官選舉在公平、公正、公開和安全的情況下進行，也不會影響特區政府換屆，符合香港的整體利益和長遠利益。

聲明還稱，「偉大祖國」永遠是香港戰勝疫情和一切風險挑戰的堅強後盾。中央政府和大陸各有關方面正在全力開展支援香港抗疫的工作，包括選派抗疫專家、核酸檢測人員、檢測車輛赴港，支援醫療物資，援建隔離和治療設施，協助開展重症救治工作，保障鮮活食品等生活必需品供應等。堅信有中央的堅強領導，有全國人民的鼎力支持，港府和社會各界人士團結一心、眾志成城，一定能夠早日打贏疫情防控保衛戰。（編輯：楊昇儒）1110218