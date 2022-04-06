港媒：李家超將是香港特首唯一參選人

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（中央社記者張謙香港6日電）現任香港行政長官（特首）林鄭月娥宣布不參加下屆特首選舉後，特首選舉形勢漸趨明朗。綜合多方面報導，政務司司長李家超將會是下屆香港特首唯一參選人。

林鄭月娥前天宣布棄選後，有消息指出，李家超已在籌組競選團隊。

此外，北京中央駐港聯絡辦公室今早邀約了選舉委員會委員（選委），有選委向媒體透露，在會上被告知，這次特首選舉只有一名參選人，現在看來，這就是李家超。

香港回歸以來，從首任特首董建華，以至後來的曾蔭權、梁振英和林鄭月娥，即使他們選前被視為北京方面「祝福的人」，但每次選舉都有競爭者。有人認為，這是北京方面「營造民主氛圍」的假象。

所以，如果這次只有李家超一人參選，那將是一次例外。

較早時已有香港媒體透露，本屆特首選舉將會只有一名參選人，情況如同2019年澳門特首選舉，只有賀一誠參選。

對於北京方面如此「安排」，外界普遍認為，這與香港近數年出現的政治動盪有關。

中國全國港澳研究會副會長劉兆佳早前曾說，如果只有一人參選香港特首，那是北京中央不想特首選舉影響香港愛國陣營的團結，以及避免讓敵對勢力有機可乘。

這就是北京方面的思考，也可以說，當北京方面覺得政治氛圍不妥時，就會收緊限制，「民主氛圍」不會在其年考慮之列。

另據最新消息，前特首、現任中國全國政協副主席梁振英將會擔任選委會總召集人。

選委會負責選出特首，選委人數由原先的1200人增至1500人。按照選舉規定，特首候選人需要取得不少於188名選委提名，並在選委會的5大界別中，每個界別各取得不少於15名選委的提名。

近數年來，梁振英是北京中央對港政策的忠實貫徹者，包括2019年時全力支持時任保安局局長李家超嚴厲打擊「反送中」運動，如果李家超是唯一參選人，梁振英出任選委會總召集人，即可由他「護選」，以落實北京方面的想法。

對於北京方面最後挑選李家超作為特首參選人，各方看法基本一致，就是李家超面對「反送中」及「港獨」問題，態度堅決，完全落實北京方面的相關政策，是北京方面可信任的人。

而北京方面挑選他出選特首，也說明維護中國國家安全仍將是北京方面處理香港問題的重點，由警務出身的李家超主導香港事務，可以延續此前的政策。

有分析指出，李家超長期在執法部門工作，忠誠度高，執行力強，加上少與商界打交道，也許在治港上不會像過去數任特首一樣，受到商界限制。

就李家超的個人性格而言，一位曾在警察部門擔任其下屬的人士今天向中央社記者說，他「處事謹慎沉靜、不向惡勢力低頭、做人圓滑」。

李家超處理修訂逃犯條例爭議及「反送中」的手法，在某種程度上也許顯露了其以上個性，但這種個性能否讓其擔大任，而不致於重蹈董建華、梁振英和林鄭月娥的覆轍，中途被逼「下車」，且拭目以待。（編輯：陳沛冰）1110406