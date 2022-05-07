香港特首選舉8日登場 反恐部隊各區高姿態巡邏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）第6屆香港行政長官選舉明天登場，據報導，港警調配各個反恐部隊在各區及多個港鐵站進行不定時的高姿態反恐巡邏，確保選舉安全進行。

官方香港電台今天報導，因應特首選舉，警方透過社群媒體表示，特意調配了包括機場特警組、反恐特勤隊及鐵路應變部隊等反恐部隊，並聯同各總區的衝鋒隊及機動部隊人員，進行聯合巡邏。

另據香港01，選舉明天上午9時至11時30分進行投票。選舉管理委員會主席馮驊今天上午視察灣仔會展主票站時說，相比往時，已將點票人手增加一倍，預料票站關閉後約一個小時可完成點票。

因應COVID-19疫情，選舉事務處也在竹篙灣社區隔離設施設立票站，以便接受隔離或受檢疫措施影響的選委投票。相關選委須提早於今晚入住、明早投票。

馮驊表示，該票站投票時間為上午9時至10時30分，選票會運回會展集中點算。截止今天上午10時，計有4名選委預約到竹篙灣投票。

會展票站投票時間則為兩個半小時，共分為5個建議投票時段，馮驊呼籲選委按所屬界別的建議時間前往投票。

前港府政務司司長李家超是本屆香港特首選舉唯一候選人，因此選票上只有「支持」或「不支持」的選項，選委須用由票站發出的剔號印章投票。

李家超在警隊工作超過30年，2017年晉升保安局局長，2021年獲委任政務司司長，預料將成為首位警隊出身的香港特首。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110507