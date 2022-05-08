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香港特首選舉
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香港特首選舉2/30

香港特首選舉今舉行 李家超篤定當選

2022/5/8 08:29（5/8 09:39 更新）
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香港特首選舉8日上午9時起在會議展覽中心舉行，圖為李家超（前）在現場拉票。中央社記者張謙攝 111年5月8日
香港特首選舉8日上午9時起在會議展覽中心舉行，圖為李家超（前）在現場拉票。中央社記者張謙攝 111年5月8日
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（中央社記者張謙香港8日電）第6屆香港行政長官（特首）選舉今天舉行，前政務司司長李家超

李家超小檔案

  • 1957年生
  • 香港特區行政長官參選人
  • 學歷：九龍華仁書院畢
  • 經歷：
    1977 港警見習督察
    1997 總警司
    2010 警務處副處長
    2017 保安局長
    2021 政務司長（香港首位警察出身政務司長）
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是唯一參選人，外界相信，在北京方面的「精心布局」下，他篤定當選。

負責選出特首的1500名選舉委員會委員（選委）將於早上9時開始投票，11時半結束，隨即進行點票，預料下午即有結果。

選舉中心設在灣仔會議展覽中心，警方今早派出大批警員在現場及附近戒備，並在紅磡海底隧底截查可疑車輛。

在「反送中」運動結束後，北京方面在港實施港區國安法，又改變選舉制度，規定所有參政者必須遵守基本法及效忠香港，以落實「愛國愛港者治港」針。

在這個原則下，被北京方面視為「反中亂港」的泛民主派組織或團體紛紛自行解散，無法派遣代表參選選委。

所以，在本屆特首選舉中，泛民基本缺席。1110508（編輯：呂佳蓉）

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