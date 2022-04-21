李家超YouTube被封 北京稱影響不了特首選舉

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（中央社記者張淑伶北京21日電）因履行美國制裁令，YouTube昨天關閉香港行政長官候選人李家超的競選頻道。中國外交部今天指這是「干涉中國內政」，聲稱任何勢力都影響不了香港特首選舉的順利進行。

據人民日報，中國外交部今天下午舉行例行記者會，發言人汪文斌答覆媒體相關提問時說，美國有關公司以遵守制裁為藉口，「甘當美國政府干涉中國內政的政治工具」，這是完全錯誤、無理的，對此堅決反對。

汪文斌並稱，這一行徑再次暴露了美方的政治目的，「不惜破壞言論自由、資訊傳播自由和網絡空間公平公正秩序的虛偽雙標」，以及打著各種旗號干預香港事務，干擾並破壞包括香港第6任行政長官選舉的險惡用心。

他說，香港社會各界對「外國勢力公然干預香港選舉的惡劣行徑」一致譴責，要求美社交平台公司尊重香港特區行政長官選舉公平公正，中國大陸方面對此完全贊同、堅決支持。

汪文斌還稱，中方維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的決心堅定不移，「任何勢力都影響不了香港行政長官選舉的順利進行，都阻擋不了香港『由亂及治』的大勢」。

今年香港行政長官（特首）選舉因疫情延後至5月8日舉行，李家超是唯一候選人。

美國谷歌公司（Google Inc.）營運的YouTube在20日罕見關閉了李家超的競選頻道，限制中國當局支持的李家超公開分享他會晤不同領域人士相關影片的權限。

針對「南華早報」（South China Morning Post）的詢問，谷歌發言人回應說：「谷歌遵守適用的美國制裁法律，並根據服務條款執行相關政策。」

2020年以來，李家超等至少10多名參與實施北京當局所通過「港區國安法」的前任和現任香港官員，遭到美國制裁。（編輯：楊昇儒）1110421