民團批港警拘陳日君等人 再籲思考政治庇護

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中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人12日出席民團聲援香港612基金案被捕者的記者會時呼籲，台灣應再次認真思考給予香港民主運動者政治庇護，將政治庇護和移民問題脫鉤處理。（香港邊城青年提供）中央社記者沈朋達傳真 111年5月12日

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（中央社記者沈朋達台北12日電）香港邊城青年等民間團體今天召開記者會，批評香港警方拘捕陳日君等5名612基金信託人，是向普世價值宣戰。學者吳叡人則再籲政府思考給予港民主運動者政治庇護。

香港邊城青年12日下午在立法院群賢樓前召開「黑警治港開出第一槍 612人道支援無罪」記者會，批評香港政府在警察出身的新任特首李家超當選後僅3日，就對「612人道支援基金」開第一槍；也聲援近日被捕的5名基金信託人：陳日君、何韻詩、吳靄儀、許寶強及何秀蘭。

民進黨立委管碧玲在會中說，5人被控香港國安法中的「勾結外國勢力」罪名，但這毫無疑問是「逮補政治良心犯的惡行」。她嚴厲譴責香港政府，並表達對香港自由主義者的支持和聲援。

她說，台灣「撐香港」的態度不會變，在政策可行的框架下，支持受到極權政府迫害的運動者，是一直以來的關懷。她也提到，仍有許多自由主義者繼續留在香港，表達港人的心聲，做正確的事，堅決對抗極權力量，這是非常不容易的事，「我們要表達對他們的聲援支持」。

中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人則呼籲，台灣應再次認真思考給予香港民主運動者政治庇護，將政治庇護和移民問題脫鉤處理。台灣或許救不了陳日君及何韻詩，但能協助其他港人，也能讓已來台的年輕抗爭者，追求被「獨裁統治者」剝奪的人生。

他也呼籲，在移民政策總體考量，及合理的國安審查下，台灣的移民體系應為追求自由的港人開一扇合理適當的門，讓他們能一起為台灣的自由民主奮鬥。

吳叡人呼籲台灣社會面對已被關入鐵幕的香港，應有更多同理心，體會港人被迫移民他鄉的無奈，而非輕易將遭逢困境的港人當成「匪諜」、威脅。

香港邊城青年秘書長馮詔天則說，許寶強是在機場被捕，說明香港已成進不去又出不來的「大監獄」。他認為，香港新任特首唯一的工作，是確保香港不再有民主和自由，進一步打壓異己。

台灣人權促進會秘書長施逸翔則表示，「612人道支援基金」是最基本的人道援助精神，打壓「612人道支援基金」，如同對人類社會的普世價值宣戰。

「612人道支援基金」是泛民政黨和團體在「反送中」運動後成立的基金，籌款協助被捕示威者訴訟。港警10日晚間起拘捕許寶強等5名基金信託人，除因另案服刑中的何秀蘭外，其餘4人11日深夜獲准保釋。

港媒報導，他們被捕的原因是涉嫌請求外國或境外機構制裁香港，危害國家安全，違反香港國安法。（編輯：唐佩君）1110512