陳日君等6人因612基金案出庭 案件9月審理

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（中央社記者沈朋達台北24日電）擔任香港「612人道支援基金」信託人的天主教香港教區榮休樞機主教陳日君等5人，及基金秘書施城威今早就被控違反「社團條例」出庭。所有被告否認控罪，案件押後至9月審理。

綜合香港商業電台和經濟日報報導，擔任「612人道支援基金」信託人的陳日君、前立法會議員吳靄儀、何秀蘭、歌手何韻詩、嶺南大學文化研究學系前客座副教授許寶強，和基金秘書施城威等6人，因被控未遵循「社團條例」為基金註冊，24日上午在西九龍裁判法院提堂（首次出庭）。

有民眾到法院旁聽，並在陳日君、何韻詩等人抵達法院時，對他們高喊「加油」。

據報導，6名被告在庭上否認控罪。辯方律師在庭上表示，自己並非教控方怎麼工作，但本案控罪的最高刑責僅罰款港幣1萬元（約新台幣3.7萬元），控方卻準備大量證據，耗費法庭大量時間，作法不合比例，似乎有些過分。

他說，案件只有少許的事實爭議，而在法律爭議方面，則會聚焦在「612人道支援基金」是否屬於社團。

法院將案件排至9月19日審訊。

除施城威外，5名被告10日起陸續被指觸犯香港國安法的「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪遭拘捕，之後獲保釋。何秀蘭則因參加2020年「六四」集會案，仍在獄中服刑。

「612人道支援基金」是泛民政黨和團體在「反送中」運動期間成立的基金，籌款協助被捕示威者聘請律師和訴訟。

香港國安法實施後，2021年8月18日，「612人道支援基金」宣布停止接收新支援個案，且不再使用託管人「真普選聯盟」的銀行帳戶，秘書處也於同年10月31日解散。

港媒報導，香港警方在去年9月開始調查該基金包括捐款組織或捐款人，是否涉及「勾結外國勢力」。（編輯：陳沛冰）1110524