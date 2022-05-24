香港612案 有律師被國安處投訴重者可吊銷執照

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（中央社記者沈朋達台北24日電）香港警方國安處近日調查612人道基金案時，指有律師行為失當，向大律師公會和律師會投訴。律師會表示將調查，重者可被吊銷執照。另外，該案被告陳日君等6人今早出庭。

香港警方國安處10日起以觸犯國安法的「勾結外國勢力罪」，拘捕包括天主教香港教區榮休樞機主教陳日君等5名基金信託人，之後交保。警方日前交代案件調查狀況時，又指發現有律師涉嫌「專業失當」。香港律師會昨天證實首次接獲港警國安處投訴。

「612人道支援基金」是泛民政黨和團體在「反送中」運動後成立的基金，籌款協助被捕示威者聘請律師和訴訟。

警方說，發現一些律師和大律師在提供法律服務時涉嫌「專業失當」。香港明報日前引述消息報導，警方發現有大律師向司法機構聲稱以義務形式代表被告，但實際上有收取612基金費用。據稱警方對數十人提出投訴。

在施行普通法系的香港，律師分為大律師（barrister）和事務律師（solicitor），差別在於前者有資格出庭代表當事人辯護。兩者在香港所屬的專業團體分別是「香港大律師公會」和「香港律師會」。

香港律師會23日召開記者會，證實首次接獲港警國安處的投訴，已展開調查；但形容調查是「高度機密」，拒絕透露有多少律師被投訴，以及投訴的具體內容。

香港01報導，律師會長陳澤銘說，會方有個獨立的3人小組檢視投訴，罰則最輕可能是發出信件提醒；若性質嚴重，則可轉介到律師會外的律師紀律審裁團，決定違規狀況，最重可以除牌（吊銷執照）。若涉及刑事，則會交由警方處理。

香港大律師公會方面，明報引述主席杜淦堃表示，已收到相關投訴，會按既定程序調查。至於日後是否會公開調查進展和結果？杜淦堃說，適當時會再向大家披露。

陳日君等5名基金信託人，和基金秘書施城威等6人，今早也因被控未遵循「社團條例」為基金註冊，在西九龍裁判法院提堂（出庭）。港媒報導，6名被告否認控罪，案件將押後至9月審理。（編輯：呂佳蓉） 1110524