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黃之鋒獄中再次被捕 陸委會籲中共停止打壓民主人士

2025/6/12 18:05（6/12 18:16 更新）
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陸委會12日舉行例行記者會，副主委梁文傑針對前香港眾志秘書長黃之鋒再被拘捕一事發表聲明與立場，呼籲中共與港府停止打壓民主人士。中央社記者吳柏緯攝 114年6月12日
陸委會12日舉行例行記者會，副主委梁文傑針對前香港眾志秘書長黃之鋒再被拘捕一事發表聲明與立場，呼籲中共與港府停止打壓民主人士。中央社記者吳柏緯攝 114年6月12日
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（中央社記者吳柏緯台北12日電）正在獄中服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒6日再被拘捕及指控國安罪名，可能面臨終身監禁。陸委會今天呼籲中共與港府應該停止打壓，不要再對民主人士趕盡殺絕，並提醒台灣民眾「正視中共威脅」。

大陸委員會（陸委會）今天舉行例行記者會，副主委梁文傑針對黃之鋒再被拘捕一事發表聲明與立場。

梁文傑說，黃之鋒今年只有28歲，原來被判4年8個月，還有1年半就能夠出獄，但是現在卻可能面臨終身監禁，台灣政府和國際社會都高度關切，「中共與港府應該停止打壓，不要再對民主人士趕盡殺絕」。

梁文傑表示，今年是反送中事件6週年，港人為追求民主人權，現在面臨中共更嚴厲的高壓統治。這也提醒台灣民眾應該正視中共的威脅，守護民主自由。台灣也會持續強化防線，抵制中共的威權輸出。

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香港警務處國家安全處6日表示，在赤柱監獄拘捕了一名28歲男子，他涉嫌違反國安法的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，以及有組織及嚴重罪行條例的「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，隨後證實這名男子就是黃之鋒。

美國國務院7日表達強烈譴責，指這是對香港未來的悲劇性攻擊，證明北京從未打算履行維護香港高度自治的承諾。（編輯：楊昇儒）1140612

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