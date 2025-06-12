國安法實施後 香港與歐盟對話未恢復正常

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（中央社記者張謙香港12日電）據報導，2020年香港國安法實施後，香港與歐盟至今未能恢復年度的正常對話。

香港行政長官李家超昨天在社交媒體平台公布，與歐盟駐香港辦事處主任及15個歐盟成員國駐港總領事進行午餐會，為彼此提供一個交流和分享看法的機會，以及共同探討加強經貿和發展合作的新途徑。

明報今天報導，李家超與歐盟的午餐會每半年一次，輪流作東，但李家超昨天罕有主動即時公布，有別於過去的做法。

報導透露，在昨日的午餐會上，雙方除了探討香港與歐盟的潛在合作空間，也有觸及香港政治局勢，包括國安議題，但雙方都只是重申既定立場。

報導指出，雖然上述餐會為雙方打開對話大門，但香港與歐盟之間的正式對話管道、年度系統對話會議（structured dialogue）仍未恢復。

據報導，香港與歐盟的系統對話會議始於2007年，過去每年定期在香港或歐盟舉行，最後一次於2019年11月在港舉行，其後因COVID-19疫情而停頓。

2020年香港實施國安法之後，歐洲議會通過動議，要求歐盟成員避免與香港有新的合作商討，受制於此一動議，香港與歐盟成員此後都沒有達成新的重要雙邊協定。

報導引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，東歐及中東巿場遠沒歐盟重要，若香港能強化與歐盟的經貿關係，吸引歐洲的資金、人才、企業，對香港經濟及中國的貢獻將會更大。

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他指出，歐盟對民主人權等普世價值的堅持，較美國還要執著，歐盟與香港在這方面的確存在分歧。

但他認為，在壹傳媒集團創辦人黎智英的國安案之後，引起西方關注的香港大案已不多，相信香港與歐盟的關係會逐步恢復。（編輯：張淑伶）1140612