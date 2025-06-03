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港警更新通訊系統 採購將考慮「國家安全」因素

2025/6/3 16:32
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（中央社記者張謙香港3日電）香港警方計畫開發新一代通訊系統，採用第5代行動通訊技術（5G），以取代現有的TETRA系統；當局表示，在選購供應商時，會考慮到「國家安全」因素。

港府先前向立法會提交的文件顯示，警方計畫採用5G技術取代TETRA，後者為歐洲制定的通訊標準。

文件並指出，基於最新的地緣政治風險評估，並考慮到潛在中長期供應鏈及資訊保安風險，當局決定取消以招標形式採購，改以直接購買方式。

保安局長鄧炳強今天在立法會委員會會議上進一步表示，由於TETRA屬於窄頻技術，通訊模式只限於語音和簡短文字訊息，使指揮官未能全面準確掌握前線情況，限制了他們即時作出應變的效能。

此外，現行系統的保養合約將於2027年屆滿，而隨着新一代技術的發展，繼續提供TETRA產品和服務的供應商愈來愈少，加上地緣政治關係越趨緊張，部分支援TETRA的技術和產品已經不再外銷香港，因此警方無法繼續採用TETRA技術。

他說，考慮到5G技術和相關設備已經相當成熟，全球執法機構的關鍵通訊服務也都相繼採用5G，現在是以5G取代TETRA技術的最佳時機。

鄧炳強表示，採用5G通訊系統的開支預計為港幣20億元（約新台幣76.5億元），較原先估計的52億元大幅減少超過6成。

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他並說，因應地緣政治原因，採購時必須考慮到「國家安全」，包括公司背景、會否「受外部勢力影響」等，過程中會有國安監察及審核。

根據已知資訊，目前全球提供5G方案的電訊公司有：諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）、三星、高通（Qualcomm）、思科（Cisco）、華為、中興、大唐電信。其中華為、中興、大唐為中國企業，被認為很有可能成為香港警方挑選的供應商。（編輯：邱國強）1140603

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