美國駐港澳總領事：中國與香港政策致自由倒退

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（中央社香港27日綜合外電報導）美國駐港澳總領事梅儒瑞說，中國與香港政府政策造成自由倒退，他所指包含香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法遭羈押已逾4年，以及港府「跨國鎮壓」海外異議人士。

美聯社報導，美國駐港澳總領事館（U.S. Consulate General in Hong Kong and Macau）昨天舉行國慶酒會，慶祝美國獨立249週年。梅儒瑞（Gregory May）在會中告訴記者，他是香港的「超級粉絲」，強調香港的人民和精神使這座城市變成一個好地方。

梅儒瑞擔任美國駐港澳總領事屆滿3年後，預計7月赴北京美國駐中國大使館任職。

梅儒瑞表示：「香港是美好的城市。美中不足的是，中國當局和港府的政策已侵蝕自由。」

香港2019年3月爆發「反送中運動」，全名為「反對逃犯條例修訂草案運動」，並從當年6月9日起發生一系列大規模遊行與抗爭的社會運動，街上擠滿示威群眾。隔年北京實施香港國安法，認為有助穩定香港情勢。黎智英和其他主要泛民主派人士被控違反國安法，遭到起訴。

梅儒瑞說道，美國總統川普（Donald Trump）相當關心黎智英的處境。黎智英正面臨香港國安指控，最高可判處無期徒刑。川普當選總統前，曾矢言「百分之百」會救下黎智英。

梅儒瑞指出，「在我任內，另一個摩擦點是跨國鎮壓（transnational repression）。在我任職的過去3年，看到香港當局試圖在美國境內對美國人執行國安法的行為，令人非常失望。」

他指的是港府指控一些海外泛民主派人士違反香港國安法，並對每人懸賞100萬港幣（約新台幣317萬元）鼓勵民眾提供可以逮捕他們的情報。

港府昨晚譴責梅儒瑞藐視香港法治精神，並利用毫無根據的言論蓄意誤導社會大眾，藉此抹黑國安法。

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南華早報（South China Morning Post）24日報導，香港教育局通知學校，提醒學生不要參加慶祝7月4日美國「獨立日」的相關活動，否則恐有違反香港國安法的風險。報導中並未說明，這些學校是國際學校還是香港當地學校。

梅儒瑞表示，此舉不只讓他失望，也「令人相當困惑」。（譯者：洪啓原/核稿：嚴思祺）1140627