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調查：6成中產及富裕港人 有意半年至2年內移民

2022/6/12 17:54（6/12 18:31 更新）
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香港在「港區國安法」實施後湧現移民潮。（中新社）
香港在「港區國安法」實施後湧現移民潮。（中新社）
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（中央社台北12日電）香港在「港區國安法」實施後湧現移民潮。一項擁有3.5萬份樣本的調查顯示，高達6成受訪港人計畫在半年至2年內移民，且有這一構想者以中產階級及富裕家庭居多，而移民首選則是英國。

香港01報導，第3屆「國際移民及置業博覽」11日起在香港會展中心舉行。主辦單位在活動期間發表上述調查結果。而據港府統計，今年第1季香港淨流出人數達14萬人，被視為港人對香港前景「用腳投票」的體現。

根據報導，這項展覽的主辦方在開放登記參觀時，順帶進行線上調查，共回收約3.5萬份問卷。結果顯示，60%的受訪者計畫在半年至2年內移民他國，其中更有19個百分點的受訪者回答，可考慮在半年內移民。

至於最有興趣的移民目的地，調查指出，以英國的31%居冠，其次是加拿大22%，澳洲也有21%。這3國都是在「港區國安法」推出後，為港人推出「移民救生艇」專案的國家。

這項調查顯示，受訪者資產規模在800萬港元（新台幣約3023萬元）以上者占66%，其中有17個百分點更超過5000萬港元。綜合上述調查結果反映出，香港的富裕家庭較傾向考慮移民。

明報引述「國際移民及置業博覽」總監謝沛豪分析，香港社會和政治氣氛是影響港人移民意願的因素，而多國提供優惠移民政策也增加了港人離開香港的意願。（編輯：邱國強/唐佩君）1110612

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