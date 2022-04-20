港人移民難／在台港人追求身分認同 梁啟智：2019後新現象

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圖為2019年8月桃園力挺香港活動設置連儂牆，許多人到場以便條紙寫下祝福，為香港抗爭民眾集氣加油。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳沛冰台北20日電）香港學者梁啟智在台灣當訪問學人4個月，發現2019年後香港移民潮跟以往分別很大，不但強烈追求香港人的身分認同，更擔心香港的未來，甚至憂慮不能回港，形成了「離散社群」。

2019年反修例運動後，多名香港學者赴台，香港中文大學新聞與傳播學院兼任講師梁啟智是其中一人，去年12月5日他在臉書（Facebook）公布擔任國立台灣大學訪問學人。

梁啟智第一次踏足台灣是在20年前，朋友帶他參觀十三行博物館，還乘船到淡水。他在路邊小吃店隨便買了杯酸梅湯，「好喝到不得了」，自此喜歡上這片土地。

這次再到台灣，人和事都不同了。

● 強烈追求身分認同 在台形成香港離散社群

去年聖誕節，一群香港人在台北民權西路舉辦市集，梁啟智在市集遇見的面孔、食物和裝飾，感覺親切卻很陌生，令他憶起昔日在美國生活多年，不時見到凝聚同鄉的活動，但舉辦者大多是越南人和索馬里人等，沒見過香港人舉辦這類活動。他說，當年在美國唐人街聽到廣東歌，已算是讓港人想起本身文化及背景的一種途徑。

「移民群體很需要這類活動來建立身分認同感，現在香港移民群體跟以前最大分別，就是要告訴自己、告訴其他香港人，也讓當地社會知道『我是香港人』，學術上稱為『離散社群』」，梁啟智說。

出現這個轉變，他相信與2019年香港的社會運動有很大關係，「離散社群背後有一種很強烈的身分認同需求，以及對不能返回原居地、不知道原居地會發生什麼變化的憂慮」。

就像二次大戰後移民到西歐及美國的東歐人，或越戰後到美國生活的南越人，因為家鄉出了問題，在異鄉更需要凝聚在一起。這種離散氛圍正籠罩在2019年後移民的香港人身上。

不只是台灣，他相信，2019年後港人移民的所有地方，也會出現離散社群，大家都願意也需要凝聚一起，進一步地加強港人之間互相幫助，展開新生活。

● 港人低估融入台灣社會難度 兩地文化異同沒對錯

作為一個關注移民議題的學者，梁啟智在台灣開始研究工作，尤其身處移民群體中，更多機會了解港人在台的生活情況。隨著移民台灣的港人數目不斷增加，近一年不少台灣學者也著手研究相關課題，他們會與港人一起上教會，參加港人市集，設身處地了解港人面對的困難。

梁啟智說，2019年前已有台灣學者研究發現，港人低估了融入台灣社會的難度。雖然台港兩地語言、飲食相似，但基本文化始終有別，「例如台灣是一個重人情味的社會，即是講求關係；但香港人講求制度，遇有不滿便直接反映，兩者容易發生衝突」。

就像近兩年不少港人因未獲台灣政府批准定居而產生不滿，「2019年後台灣政府曾表示支持香港人，香港人可能因而有很高期望，但當問題發生後便感到有落差。其實台灣人並非針對香港人，他們的處事方式一直如是，雙方沒有對或錯」。

突如其來大批港人來台，有退休、讀書、工作和投資等，涉及不同年齡層及經濟背景，各有不同需要和困難，對台灣政府也是挑戰。

香港學者梁啟智（圖）表示，突如其來大批港人來台，有退休、讀書、工作和投資等，各有不同需要和困難，對台灣政府帶來挑戰。（圖取自facebook.com/kaichil）

● 2019社運衝擊至今 與港生討論助疏導情緒

除了研究工作外，梁啟智也到不同院校演講，如東吳大學、國立清華大學等，談論香港社會與政治，包括2019年抗爭運動。

記者提問，他在台灣的大學講課選材是否較自由，在香港的禁忌在台可暢所欲言？他斬釘截鐵地說：「沒有」。

他說，堅持台港兩地講課內容一樣，如香港一國兩制出現很大問題，是20年來的學術共識，在台港講課時也不會加多減少。

有一種體會倒是在他意料之外，有些在台港生仍受2019年抗爭運動困擾，感到迷失。

梁啟智說，這場香港史無前例的抗爭，對所有香港人都是一個很大的衝擊。在動盪中大家可能只顧如何應對，未必完全清楚發生什麼事。過去兩年大家有機會沉殿下來，重新思考，梳理事情的來龍去脈和軌跡。

「有些學生很需要有人與他們討論，我也很珍惜在台灣與港生討論的機會」。

● 港人應調節心態融入台灣本地

2020年梁啟智在台灣出版著作「香港第一課」，令他更為台灣人所認識。這本書用36個問答探索香港的歷史、制度和中港矛盾等議題，希望幫助外界跨越對香港認識的鴻溝。

梁啟智直言，最初沒有打算在台灣出版這本書，反而因為很多台灣人對這本書感興趣，才決定在台出版。這本書也為他在台灣開啟很多不同渠道，「經常有人要我簽名」。

他說，遇到很多台灣人包括經常與政府溝通的學者，也很支持香港人。但他認為，隨著越來越多港人遷台，衍生的問題會繼續出現。

梁啟智希望香港社群可以給予台灣社會兩個印象，一方面是港人可以帶給台灣知識及資產；另一方面是港人願意理解台灣社會的處事方式，調節心態，融入本地文化，相信可以令雙方更容易互相適應。

● 避過香港第5波疫情 嘆港人失去對事實的信任

梁啟智來台不久，香港「眾新聞」突然宣布停運，連同已停業的香港「蘋果日報」及「立場新聞」，香港半年內失去3間敢言的媒體。

他說，傳媒在民主社會中有責任幫助公眾了解及參與公共事務，香港經歷嚴峻的第5波疫情時，港媒卻發揮不到這作用，很多香港人不信任政府，甚至專家及傳媒都不相信，「如果有堅守專業的傳媒人力挽狂瀾，情況會好一點，可惜現在沒有，是很不幸的」。

當傳媒發揮不了力量，社會更容易出現陰謀論。正如很多香港人仍對疫苗作用存疑，擔心接種後會死亡，卻忽視疫情擴散可導致嚴重後果，「陰謀論其實是解決問題的懶惰方法，提供一個答案解釋所有問題，在一個無力感很重的社會中，人們會寧願相信陰謀論」。

他認為，歸根究柢，香港政治環境驟變令市民失去對事實的信任。「過去2年香港人的所有經歷，本來可以用客觀方法找到真相，但很快被打倒了。他們會慢慢覺得，為甚麼要這麼辛苦尋找真相」，久而久之寧願相信陰謀論。

他亦留意到，台灣疫情也有被政治化的情況，例如高端疫苗成為藍綠之爭的議題；在接種疫苗問題上，也有一些完全出於政治立場的意見。不過，整體來說，他認為台灣有空間做好新聞，他也曾遇過有熱誠、堅持報導真相的傳媒人，相信陰謀論在台灣未必會滋生盛行。（編輯：李雅雯）1110420