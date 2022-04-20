港人移民難／政府嚴審 中國大陸出生港人落戶台灣夢碎

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（中央社記者陳沛冰台北20日電）台灣曾是香港人投資移民的首選，惟近年陸委會收緊審查，有在中國大陸出生的港人不予定居許可，或是審批多時杳無音訊。落地生根夢碎，有人踏上二次移民之路，有人繼續苦等。

總統蔡英文早前包場觀看香港2019年抗爭紀錄片「時代革命」，其後她在臉書（Facebook）分享感受，「我相信，『時代革命』是每一位台灣人，都該來看的紀錄片」，並在結尾呼籲國際民主陣線的盟友，「一起來撐香港、關心香港，給港人最大的支持和聲援」。這貼文吸引超過3萬人讚好，多達3300多個回應。

其中一人留言說，「可惜台灣政府沒有展現出『想收容避開獨裁者的香港人』的實際行動……更慘的，是那些嬰孩時在中國內地出生的香港人，來台時沒有說他們不合資格，審批時才多了新的要求，拒諸（之）門外」。

也有網友希望台灣不要再收緊移民政策，「很多香港人已經逃離家園，請不要讓他們回到不宜人類居住的地方，這才是支持港人」。

對於網友的回應，香港人John（化名）和May（化名）很有共鳴，二人都是以投資移民赴台，但因在中國大陸出生，定居申請一直被卡住。

● 港人投資移民看好MIT產品 搭起台灣廠商與國際市場橋梁

本身從事貿易生意的John，看好「Made in Taiwan」（台灣製造）的品牌。他向中央社說，很多台灣中小型工廠生產的產品，不論設計或耐用都非常好，有條件衝出國際，只不過部分廠商較少以英語溝通，也沒有國際人脈網絡，產品侷限於本土出售。

於是，2019年John來台灣開設產品拓展公司，協助歐美客人在不同地方搜尋產品。

他曾為海外買家大批採購台灣工廠的產品。他說，「香港人英文較好，習慣身處多元文化社會，有做國際貿易的經驗，懂市場學及營銷學，也知道商品在國際市場的定位，這正好作為台灣工廠與國際市場之間的橋梁，幫助台灣本土品牌開拓歐美市場」。

● 通知書指因在中國大陸出生 否決定居申請

努力在台經商，可惜John未能如願以償。2020年底他申請定居，相關部門指他「原為大陸地區人民」，以新修訂的「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，否決其定居申請，在通知書寫上「不予許可」。

John年約40歲，小時候由中國大陸到香港，在香港生活數十年，從沒有懷疑過自己是個香港人。

2020年8月17日陸委會收緊港澳居民的居留定居規定，明文表示「原為大陸地區人民」的港澳居民，申請居留得不予許可。陸委會之後稱，這些「涉陸因素」不是否決申請的唯一原因。

● 等時機適合再申請 盼最終能在台灣落地生根

John沒有就通知書結果即時申訴，他認為台灣政策一日不變，申訴也只會被駁回。他說，等待申請結果的過程最煎熬，身邊朋友紛紛申請獲批，政府部門卻經常要求補件，感覺很難受。

從收到通知書時感到無奈及失望，到現在以平常心看待，他想起了一首廣東歌「變幻才是永恆」，「強求都未必改變到，唯有等適合時機」。

決定離開變得陌生的香港，John與妻子經過深思熟慮，先由他移民台灣，獲定居後才申請妻子和女兒依親來台。2年下來，他很惦掛仍在香港的妻女，「我們是真心希望在台灣落地生根，所以暫時沒有給自己期限，只希望等到台灣政府有朝一日改變政策，獲得定居資格」。

除了台灣，現階段John未有打算移民其他地方，但他坦言，會暫時擱置擴充業務計畫，減低將來不能繼續居留的風險。

● 疑因在陸出生 定居申請如墮進黑洞音訊全無

同樣以投資移民來台的May向中央社說，以為趕及台灣當局收緊法規前抵台，可以「避過一劫」，可惜2021年7月她申請定居，至今近9個月，音訊全無。

當時的投資移民政策容許開設成本較低的網店，May為了增加成功定居的機會，籌集資金經營成本較高的實體店，出售台灣兒童玩具、圖書等精品。惟經濟受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，旅客也大減，很多移民港人在台投資都虧損，包括她在內，「做生意每月都在燒錢，又要生活費，但又不能打工」。

對May而言，疫情雖是天災，總有一天會消散，惟定居審批無期，有如墮進黑洞，「每次向政府部門查詢，他們總是表示正由不同部門審批文件，集齊文件後，還要進行聯審」。根據其他投資移民港人的經驗，May相信自己因在中國大陸出生，所以台灣政府一直拖延其申請，甚至希望她自動放棄。

● 受不了無止盡等待 結束生意準備二次移民英國

「總不能無了期等待，如果台灣政府告訴我，等2年或3年便可以定居，我也有預算，但現時不知道要等多久，而且結果很可能是不獲批」。

May已經返回香港，並結束台灣的精品店，正與家人籌備移民英國。回想當初決定移民台灣，她花了不少精神和時間研究台灣市場及產品特色，單是制定投資計畫便用了半年，現在卻極有可能因為在中國大陸出生，而不能定居，「2019年對香港政府很失望，現在對台灣政府也很失望」。

她直言，對台灣已沒留戀，唯一懷念是台灣人，「台灣人很有人情味，心地善良，與他們相處很愉快」。

● 盼台灣政府增加審批透明度 非一刀切將陸出生港人拒之門外

May與John認為，台灣政府有權修訂移民政策，但不應影響修例前已赴台的港人。他們也理解，可能有些人不遵守投資移民法規或當局對申請人有國安疑慮，理應制定方案堵塞，但非一刀切將所有在中國大陸出生的港人拒之門外。他們強調，台灣政府在審批定居申請上沒有時間承諾，準則不清晰，令申請人無法配合。

來台多年的香港知名影評人蒲鋒，也認識一些朋友跟May的情況一樣，離開台灣，踏上二次移民之路。

2014年雨傘運動後，一股政治低氣壓籠罩香港，蒲鋒不想再留在香港，計劃以投資方式移民台灣。2018年6月，他在台北西門町開設「電光影裡書店」，翌年便取得台灣身分證，正式成為台灣人。

惟他的朋友稍遲一步，於2019年透過投資移民來台開書店，翌年申請定居，但相關部門不時要求他補件，又指其書店生意欠佳，不符合定居條件，「2020年有疫情，生意怎會好」。

蒲鋒說，台灣當局沒有向他的朋友說明何時會有審批結果，或必須符合什麼條件，也沒有否決其申請，根本無所適從，「這樣等待是心理折磨，令人很大壓力」。

他說，朋友已經離開台灣，移民英國。（編輯：李雅雯）1110420