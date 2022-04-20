港人移民難／政府擬鬆綁港人就業定居 流亡抗爭者也受惠

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（中央社記者沈朋達、陳沛冰台北20日電）為改善在台就業港人無法定居的難題，陸委會發言人邱垂正指政府正修辦法，使從事專業工作者可在台居留5年後申請定居。這項措施可望嘉惠包括流亡抗爭者在內的港人。

針對近期在台港人社群反映申請定居時遭遇的種種困難，邱垂正日前接受中央社專訪時，作上述表示。

● 鬆綁港人就業定居 審酌處理抗爭者個案

對於曾參與「反送中」抗爭而承擔政治風險來台的流亡港人，政府目前以「香港人道援助關懷行動專案」形式協助，並引導他們以就學或就業方式在台居留。

不過在現行法規下，在台就業的港人苦無途徑申請定居，無法獲中華民國國籍。這導致不少年紀稍長的抗爭者為獲身分，而重回校園，並要在長達9年的就學就業後，才可申請定居。

邱垂正對此表示，陸委會目前已對「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」提出修正建議，在總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的全力支持下，朝向開放港人，「特別是專業人士、白領階級的港人」，在台灣工作連續居留5年、最後一年的每月收入達基本工資2倍等條件，即可申請在台定居。

這項修正意義重大，形同在既有投資移民、專才移民和就學外，為港人開闢一條就業定居的路，預料將有不少港人受惠。

不過，針對「專業工作」者的修正，是否也能嘉惠到年紀較輕、學經歷較淺的流亡抗爭者？

邱垂正回應，「會針對個案的情形審酌，來妥適處理」，政府會在既有居留時間、薪資門檻等規定下，以專案方式給予相關個案更有利的申請條件。此外，規範在「就業服務法」中的專業工作種類，也相當多樣。

他強調，政府修正相關法規的目的，是希望港人「不需再為身分感到擔憂，能在台灣安身立命、安居樂業」。

邱垂正說，相關法規的調整仍在最後程序中，未來有待主管機關移民署正式公告。

● 考量國安與抗爭者自立 政府無意啟用HF177

此前民團倡議以「香港澳門居民申請在台灣地區居留送件須知」中有關政治庇護的身分代碼「HF177」處理在台抗爭者，讓他們在台居留2年後，即可獲定居資格。

不過，政府在可預見的將來，不會採行這種措施，主要的考量是「國安」和「自立」。

邱垂正解釋，對於在台抗爭者的身分辨識，政府還需要相較2年更長的時間。另外，政府也希望港人能真正融入台灣社會，以自主自立方式生活，因此將他們導入就學或就業。

另外，他也強調，有不少曾參加「反送中」抗爭的來台港人，並未選擇進到政府協助抗爭者的專案中。相較於HF177，鬆綁就業定居的途徑，更能夠使這群具有專業工作能力的港人也受惠。

● 政府加強涉陸因素審查 但非唯一否准因素

有以投資、專才移民途徑來台的港人反映，由於自己在中國大陸出生，或曾在被認為是中資機構的公司任職過，又或曾任香港公務員，而無法通過定居申請。

政府2020年曾修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22、30條，針對包括原出生於中國大陸、曾任職於大陸黨政軍相關職務等「涉陸因素」者，強化國安查核。

邱垂正說，香港局勢已經改變，完全在中共的掌控下，政府擔心香港成為中共滲透來台的渠道，因此必須做好各方面的防衛機制。透過聯審提高對上述「涉陸因素」的審查強度，「這是對台灣人民的責任感」。

但他強調，「涉陸因素」絕非單一的否准原因，「我們不會單純因為過去身分、任職經驗而否准港人的定居申請」。對於有申請人的處分書上言明「原為大陸地區人民」，他認為可能是文件表述所造成的誤會。

而許多港人反映，政府在加強審查「涉陸因素」時，應給當事人澄清的機會，並就補件做出清晰的指引。

邱垂正對此則說，建議港人在申請時誠實申報，並鼓勵他們「自行增列表格，提供額外資料說明」，主管機關都會查認。另外，主管機關也有責任說明否准理由，港人也可透過「台港服務交流辦公室」詢問。

對於港人要求政府就定居審查程序，訂出明確的時間表。邱垂正則說，政府遵守「行政程序法」，若申請人提交的文件齊備，一定會儘快完成。而據他了解，定居申請一般能在3個月內完成。

他也提到，許多投資移民者的定居申請遭否准，是因涉及「假投資真移民」，比如有一個地址登記了上百間公司，或根本沒有營業。

他指出，過去港人投資移民取得定居身分後，撤減資達6成至9成，因此政府2020年3月建立港人實質投資審查標準，包括投資企業須至少營運3年，並聘用2名以上台籍員工等。

「投資可能會失敗，這是合理的，」邱垂正說，「但連投資事實都沒有，沒有聘僱員工真實營業，甚至所有單據契約都是造假的，試問：我們不用為台灣人民把關嗎」。

此外，他說港人定居申請不通過，不影響居留資格，仍可繼續居台，待排除否准原因後可再提出定居申請。

他也提醒港人應慎選信譽佳的移民顧問公司，強調申請定居「絕對沒有行賄貪瀆的空間」。

邱垂正最後強調，陸委會作為主管機關，對政策目標有多層考量，既要做到人道援助，也要兼顧專業人才吸引，最重要的是要確保國家安全。因此政府會檢視現有的機制法規，持續做出滾動性檢討。（編輯：李雅雯）1110420